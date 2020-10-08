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Предельные цены на маски снизили в Казахстане
8 октября 2020, 21:03 | Государство
В Казахстане снова снизили предельные цены на медицинские и защитные маски, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Межведомственную комиссию по нераспространению коронавируса.
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
"Во исполнение поручения Главы государства Межведомственной комиссией по итогам обсуждения с государственными органами, НПП "Атамекен" и отечественными товаропроизводителями была определена предельная розничная цена на защитные маски в размере 40 тенге, на одноразовые медицинские маски - в размере 60 тенге", - говорится в сообщении.
Новые меры были выработаны сегодня на заседании МВК под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова в рамках подготовки ко второй волне пандемии коронавируса.
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