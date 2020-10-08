Татьяна МАКСИМЕНКО живет на первом этаже 5-этажного дома в 9-м микрорайоне. Передвигается только на коляске, поэтому для нее важен удобный заезд. Пандус к входной двери в доме есть, а подъемника на этаж - нет, в старых домах такие не предусмотрены.

Новую квартиру женщине с ограниченными возможностями купить не под силу, поэтому решила заказать подъемник за свой счет. В результате потратила 660 тысяч тенге, но все равно вынуждена сидеть дома - механизм не работает.

Татьяна Максименко: «С 10 августа, как они подъемник установили, я не могу выйти на улицу»

- В домах новой постройки пандусы и подъемники ставит застройщик. А для людей с ограниченными возможностями, которые живут в старых домах, это давняя проблема, про них и слова нигде нет, ни в каких госпрограммах! - возмущается Татьяна Александровна. - Они могли бы выделить из государственного бюджета деньги, можно тем же фирмам, я позднее нашла другую фирму - в Рудном, и установить людям с ограниченными возможностями подъемник бесплатно. Если будет госзаказ, то государство будет контролировать, кто и как ставит наши подъемники. А если это делает частная фирма, то государство сюда не вмешивается. У меня сложилась трудная ситуация, из которой я не могу найти выход.

Изначально функцию подъемника выполнял деревянный щит, который около 10 лет назад поставило ТОО «ПКФ Гренада». Его укладывали на ступеньки, провозили коляску и убирали. Соцработницам и пожилой матери Татьяны эта операция давалась очень нелегко. В итоге, посовещавшись, пришли к выводу - нужен электроподъемник.

Мастеров в Костанайской области Максименко не нашла, пришлось обратиться в Алматы. ТОО «NovoProm Kazakhstan» согласилось помочь.

- Это ТОО заключило со мной договор, там было указано, что в течение трех дней я должна перевести 660 000 тенге этой фирме, а если я этого не сделаю, будет начисляться пеня 1% за каждый просроченный день, - вспоминает Татьяна.

Договор заключили 18 ноября 2019 года, но работы по установке подъемника начались только в августе 2020-го. Руководство ТОО сообщало, что менялись менеджеры и работники, которые собирали механизм в Алматы. В марте подъемник привезли в Костанай, но до августа он лежал на складе, так как из-за пандемии рабочие не могли приехать из Алматы. А в июне скончался руководитель ТОО «NovoProm Kazakhstan».

В августе ТОО наконец-то отправило монтажников в Костанай. По словам Татьяны, рабочие сами встречали машину, которая привезла подъемник, причем до сих пор не передали ей техпаспорт и гарантийный талон.

- Они подъемник несколько раз устанавливали и опять переустанавливали. В ТОО мне сказали, чтобы я на него не садилась, так как «подъемник может быть опасен», - удивляется Татьяна. - Получается теперь, что деревянный щит мой они убрали и подъемник до ума не довели! С 10 августа, как они подъемник установили, я не могу выйти на улицу, потому что для использования он непригоден.

1 октября подъемник, установленный на деньги Татьяны Максименко, не работал

1 октября корреспондент «НГ» убедился в неисправности механизма: передняя часть, которая должна ехать над ступеньками, опустилась. Чтобы она поехала, нужно либо закрепить на проволоку, либо второму человеку держать ее руками.

Чтобы подъемник поехал, площадку должен держать второй человек

Подъемник закреплен на проволоку. Видимо, для большей надежности

Электрооборудование рабочие не стали закрывать в коробку

В тот же день корреспондент «НГ» позвонил в ТОО.

-Люди должны приехать, все сделать и закрыть этот вопрос, - сообщал в тот же день по телефону временно управляющий ТОО «NovoProm Kazakhstan» Вадим ЦАЙ. - Когда они приедут, пока неизвестно, смогу только через несколько дней сказать. Мы собираемся доделать до конца начатую работу. До этого люди были неквалифицированные, они не справились, я их отозвал. Сейчас ищу других. Татьяна Александровна записана у нас в графике, но сообщить его вам не могу - это коммерческая тайна.

Вадим Цай пояснил, что фирма принадлежала его отцу.

- Я ей помогаю по доброте душевной, оплатил доставку со своего кармана, - сказал он. - Как освобожусь, скину ей на WhatsApp ее очередь. Вообще, по закону я не являюсь юридическим лицом, никто ничего мне не сможет предъявить, потому что в связи с кончиной человека все его долги, работы, которые делала его фирма, все это приостанавливается. Никаких судов сейчас быть не может. Она должна это понимать. Если я говорю, то я сделаю, ей нужно только подождать.

На звонки Татьяны Максименко Вадим Цай не отвечает с 12 августа. Когда 6 октября ему повторно позвонил корреспондент «НГ», тоже не ответил.

По мнению Татьяны, людям с ограниченными возможностями и социально уязвимым слоям населения мешает закон, согласно которому государство не имеет права вмешиваться в отношения физических лиц с частными предпринимателями и НПО.

- Государство оказывает людям с ограниченными возможностями всю необходимую помощь там, где это возможно, - прокомментировала ситуацию руководитель отдела занятости и социальных программ акимата Костаная Aкбопе МАНАТОВА. - К примеру, существуют единовременные пособия в размере не более 50 МРП. Осуществляется выдача гигиенических средств для инвалидов. В нашем городе работает специальное «Инватакси», сейчас в автопарке 7 автомобилей. Но в данном конфликте госорганы не могут помочь Татьяне Александровне, так как это уже гражданско-правовые отношения. Она сама заказала этот подъемник, теперь это ее частная собственность. Я стараюсь помочь ей, но делаю это не в рамках своей компетенции. Госпрограмм по установке подъемников в жилых домах сейчас нет, так как это частная собственность жильцов. Подъемники государство устанавливает только в госучреждениях, где большое скопление людей, то есть часто посещаемых.

Фото Андрея СКИБЫ