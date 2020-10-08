Одним из лауреатов премии стала Екатерина МУН, работавшая медсестрой в провизорном госпитале на базе профилактория «Дружба». Читатель Канат написал «НГ», что выздоровлением обязан заботе и уходу, которые обеспечила именно медсестра.

Екатерина Мун после работы в провизорном госпитале решила вернуться в медицину /Фото Георгия ГОВОРОВА

Как рассказала Екатерина, она 10 лет работала в областной больнице, потом на 3 года ушла в косметологию. В связи с пандемией Covid-19 возникла необходимость в медицинских кадрах и она пошла работать в провизорный госпиталь, как уходили добровольцы на войну. «Когда стала видеть, что происходит в мире, не смогла усидеть», - объяснила она. Женщина сама воспитывает троих детей, с ней живет мама. Дома никому не сказала, куда ходит на работу - не хотела волновать родных.

- Я за те годы, что работала в медицине, видела разных больных, - говорит Екатерина Мун. - Но когда первый раз увидела, как кашляют и задыхаются пациенты провизорного госпиталя, стало страшно за них. Эти пациенты не выходили у меня из головы, даже когда возвращалась домой после смены. Чувства, которые я испытывала, передать сложно. Тяжело, как будто с Афганистана вернулась. Но не жалею нисколько, только утвердилась в своих силах и знаниях. Сейчас приняла решение вернуться в медицину и пойти работать по специальности, которая прописана не только в моем дипломе, но и в моем сердце - «Фельдшер общей практики».

Екатерина горячо поблагодарила за премию. Сказала, что была в шоке, когда узнала, что ее труд отметили отдельной наградой. Со своими пациентами общается до сих пор. Те, кто был тяжелыми, у нее на особом счету.

В ближайшее время мы вручим награды шести оставшимся лауреатам премии «Народное признание».