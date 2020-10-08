3 октября в ходе патрулирования на территории 82 квартала лесничества КГУ «Басаманское учреждение лесного хозяйства», возле п. Дангербай Аулиекольского района, участковый инспектор полиции Исмаилов и охотовед КГУ Мирманов остановили ВАЗ-21140.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области

В автомобиле находились трое жителей Рудного. Как сообщила пресс-служба ДП Костанайской области, при проверке автомашины в багажном отсеке обнаружили три туши косуль.

"Также в ходе осмотра у мужчин были изъяты ножи, незарегистрированные ружья (2 единицы) и патроны к ним", - говорится в собщении.

Ведется досудебное расследование, зарегистрированное по ст. 337 ч. 3 УК РК. Назначены экспертизы, в том числе судебно-биологическая, трасологическая и баллистическая.

Сумма ущерба предположительно составляет более 2 млн тенге. Окончательно сумма ущерба будет установлена после проведения экспертизы

Как сообщил старший инспектор отдела природоохранной полиции управления местной полицейской службы ДП Газретгали Алимгазин, с начала года полицейские Костанайской области зарегистрировали 7 фактов незаконной охоты.