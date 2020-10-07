Сообщение о пожаре в одноэтажном помещении «М-Ломбард» по адресу Костанай, ул. Дулатова, 100 поступило на пункт связи службы пожаротушения ДЧС сегодня, 7 октября, в 10:26.

"В 10:27 к месту происшествия незамедлительно были направлены силы и средства департамента, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. - По прибытию было установлено, что горит помещение ломбарда, пристроенное к магазину «Снежная королева». Пожар локализован в 10:55 и ликвидирован в 11:06. Площадь пожара составила 40 кв. м. Жертв и пострадавших нет".

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание медного двухжильного провода, питающего кондиционер.

В тушении пожара были задействованы 35 сотрудников личного состава и 5 единиц пожарной техники ДЧС Костанайской области.

Фото предоставлено ДЧС Костанайской области