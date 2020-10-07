Акимы областей и городов Казахстана принимают участие в акции «Antikor live» и озвучивают размер своей зарплаты. Повысит ли такая практика доверие народа к власти? Да. Налогоплательщики имеют право знать, сколько платят наемным менеджерам.

Да. Акимы показывают свою прозрачность и готовность противостоять коррупции.

Нет. Сообщения о высоких зарплатах вызывают раздражение у части населения.

Нет. Народ станет доверять акимам только после того, как сможет сам избирать их.

