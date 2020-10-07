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29 жилых домов отключат от горячего водоснабжения и отопления в связи с переврезкой тепломагистрали
7 октября 2020, 09:28 | ЖКХ
В связи с переврезкой вновь построенной тепломагистрали по пр. Абая (ТМ14) в четверг, 8 октября, с 09:00 до 20:00, от горячего водоснабжения и отопления будут отключены жилые дома. Их адреса сегодня сообщила пресс-служба ГКП "КТЭК".
Иллюстративное фото pbs.twimg.com
пр. Абая, 28/3; 28/4; 33/1;
мкр. Наурыз, 6А; 6Б
ул.Баймагамбетова, 3 (4 корпуса);
ул.Баумана, 12;
ул.Гвардейская, 14; 15; 17; 18; 18Б; 19; 21;23.
ул.Садовая, 49; 51; 67; 71; 71А, 73; 75/10; 98; 100/2; 100А; 100Г; 100Д; 100Е; 100К.
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