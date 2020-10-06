По согласованию с депутатами районного маслихата распоряжением акима Костанайской области на должность акима района Беимбета Малина назначен Кайсар Батырханович Муржакупов.

Его сегодня на собрании актива района представил аким области Архимед Мухамбетов.

Фото пресс-службы акима Костанайской области

Кайсар Муржакупов родился 3 июня 1985 года в селе Алтын Дала Костанайского района Костанайской области. Имеет два высших образования. Окончил Костанайский государственный университет им. Ахмета Батурсынова по специальностям «Экономика» и «Право».

Ранее занимал должность заместителя акима Лисаковска.

Фото с сайта informburo.kz

Бывший аким района Беимбета Майлина Куандык Испергенов назначен акимом Рудного.

Четыре года назад, в марте 2016-го, Совет по этике департамента по делам госслужбы РК в Костанайской области рассмотрел жалобу директора ТОО «Северный регион–2030» на действия руководителя ГУ «Аппарат акима Узункольского района» Кайсара Муржакупова. Чиновник отказался оплачивать работу ТОО по плановому техническому обслуживанию служебного автомобиля районного акимата. К тому же, по заявлению руководителя этого предприятия, руководитель аппарата акимата в телефонном разговоре с ним проявил грубость.

Кайсар Муржакупов пояснил членам совета, что затраты на техобслуживание машины предполагались небольшие, поэтому акимат решил не проводить их через госзаказ. Ограничились устной договоренностью с директором ТОО «Северный регион–2030», в котором данный автомобиль был приобретен и находится на гарантийном обслуживании. Однако ТОО после ремонта предъявило к оплате счет на сумму около 184 000 тенге, что, по мнению Муржакупова, не соответствовало реальной стоимости этих работ. Он запросил информацию о цене в других предприятиях автосервиса, там она оказалась в 2 раза ниже.

- У нас с директором было несколько телефонных разговоров, я настаивал на соблюдении договоренности, при этом допустил грубость, - признался Муржакупов.

Члены совета рекомендовали акиму Узункульского района объявить руководителю аппарата выговор за нарушение норм Этического кодекса госслужаших.