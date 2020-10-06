Сложно получить навыки водителя, если ты не садишься за руль. Теоретических занятий или тренировок на тренажёре явно недостаточно. Из-за карантина в такой же ситуации оказались и пловцы, которые занимаются в ДЮСШ № 1.

До конца прошлой недели юные пловцы тренировались только на улице /Фото из архива "НГ"

Родители юных спортсменов обеспокоены тем, что из-за карантинных мер занятия в секции плавания больше месяца проходили на суше. Они уверены, что власти и руководитель ДЮСШ просто не захотели брать ответственность на себя.

Масла в огонь недовольства подливает тот факт, что частным бассейнам, саунам и термапарку разрешили работать ещё 14 сентября.

Внучка костанайца Александра КУПРИЯНЮКА занимается плаванием уже 7 лет. По его словам, девочка постепенно теряет интерес к спорту из-за отсутствия тренировок на воде.

Александр Куприянюк: «Неужели вируса нет в частных бассейнах, а в государственной ДЮСШ он есть?»

- Они месяцами не видят воду, хотя бассейны по городу работают, - возмущается Александр. - Неужели вируса нет в частных бассейнах, а в государственной ДЮСШ он есть? Мы считаем, что наше руководство просто не проявляет инициативу. Они должны искать возможности, стучаться во все двери и договариваться. Я понимаю, что есть угроза. Но и о будущем надо тоже думать. Кто будет плавать через 3 месяца? На улице они занимаются чем угодно: лёгкой атлетикой, приседаниями.

Некоторые родители, чтобы как-то поддержать детей, организовали тренировки в частном бассейне. Покупают абонемент на 13 занятий примерно за 6 000 тенге, приглашают тренера ДЮСШ и почти каждый будний день занимаются там. И так - уже около месяца.

У Юлии КАЦ в ДЮСШ № 1 плаванием занимаются 13-летняя дочь и 7-летний сын. Обоих пришлось отправить на тренировки в частный бассейн.

Юлия Кац: «Что добивалось годами, придётся оттачивать заново»

- Сын ещё только начинает свой спортивный путь, а дочь уже завоевала серебрянные и бронзовые медали на республиканских соревнованиях, про областные я вовсе молчу, - рассказала «НГ» Юлия. - Дети очень тяжело переживают безводные дни. Когда мы за свой счёт возобновили тренировки на воде, дети начали жаловаться на постоянные боли. Это говорит о том, что за 7 месяцев их мышцы пришли в негодность и то, что добивалось годами, придётся оттачивать заново.

Плавать за деньги в сентябре мог только каждый третий воспитанник секции плавания. Остальные ограничиваются «сухими» тренировками в парке. Но с приходом холодов всё больше родителей начали переживать, что дети заболеют не от коронавируса, а от пронизывающего до костей ветра.

- Мы летом даже голоса не подавали, все понимали - есть карантин и нужно подождать, - говорит Куприянюк. - Но когда открыли бассейны и термапарк, мы, естественно, возмутились: «Почему про нас забыли?». У нас нет претензий к тренерам - они молодцы, занимаются с детьми с полной самоотдачей. Но от них, когда пандемия закончится, будут требовать достижения и медали. А как они их заработают, если не тренируются?

Родители воспитанников ДЮСШ № 1 организовали тренировки в частном бассейне

1 октября прошла встреча руководства ДЮСШ № 1 и родителей. По словам последних, чётких ответов на свои вопросы они не получили. Руководство спортшколы связано постановлением главного санитарного врача области и не может самостоятельно проводить тренировки.

На этой недели тренировки на воде в ДЮСШ № 1 возобновились.

- С понедельника, 5 октября, мы получили разрешение и дети вернулись к обычным занятиям, - сообщил «НГ» руководитель ДЮСШ № 1 Нуржан ЕРМАГАМБЕТОВ. - Дети занимаются с соблюдением санитарных норм. Только наши воспитанники могут заходить внутрь. Есть родители, которые нарушают, мы просим их, но не всегда нас слышат. Решение о возобновление тренировок принимает межведомственная комиссия. Мы, со своей стороны, писали письмо в управление физической культуры и спорта с просьбой помочь. Мы каждый год проводим текущий ремонт бассейна. В этом году, пока был карантин, 2 месяца ремонтировали здание. По нормативам, около 36 детей могут заниматься одновременно. Всего у нас 200 воспитанников занимаются плаванием. Сейчас у нас всё готово, тренировки возобновлены.

Фото Георгия ГОВОРОВА