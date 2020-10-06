Как отметили в пресс-службе департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области, реорганизация АО «ССГПО» не приведет к повышению тарифа на тепло в Рудном и п. Качар.

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Ранее департамент КРЕМ отклонил ходатайство на реорганизацию АО «ССГПО» путем выделения из состава АО «Качар руда» в связи с тем, что оно могло привести к повышению тарифов. 25 сентября поступило повторное ходатайство.

"Реорганизация производится уже на основании протокола внеочередного собрания акционеров АО «ССГПО» от 2 сентября и решения совета директоров АО «ССГПО» от 17 сентября 2020 года, в котором принято, что выделение АО «Качары руда» не повлияет на регулируемую деятельность субъекта естественной монополии и уровни утвержденных тарифов по поселку Качар на 2020 и 2021 годы", - отметили в ведомстве.

Кроме того, АО «Качары руда» на 2020 и 2021 годы гарантирует:

- оказание услуги по производству тепловой энергии по тарифам, установленным в соответствии с законодательством РК о естественных монополиях, но не выше уровней тарифов, которые утверждены приказом департамента для АО «ССГПО» на 2020-2021 годы;

- не повышение роста затрат тарифной сметы и уровней тарифной сметы на производство тепловой энергии, установленных приказом департамента на 2020-2021 годы;

- возмещение убытков от осуществления деятельности по производству тепловой энергии в 2020 и 2021 годах за счет доходов от основной и иной деятельности АО «ССГПО» или АО «Качары руда».

Согласно прилагаемому разделительному балансу выделяемому АО «Качары руда» планируется передача имущества, необходимого для предоставления регулируемой услуги в поселке Качары (производство тепловой энергии). Поэтому реорганизация не повлечет нарушения технологической системы предоставления регулируемой услуги или снижению качества регулируемой услуги, а соответственно, не повлечет ущемление прав и законных интересов потребителей.

Учитывая все это, департамент дал согласие на выделение АО «Качар руда» без повышения тарифов для его потребителей.