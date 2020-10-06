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Санитарный пост и карантинный стационар возобновили сегодня работу в Житикаринском районе
6 октября 2020, 10:09 | Коронавирус
Об этом сообщил акимат Житикаринского района на своей странице в Instagram. Решение принял 5 октября районный оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции с учетом проводимого мониторинга эпидемиологической ситуации.
"С 6 октября 2020 года возобновляет работу санитарный пост на пропускном пункте пограничной комендатуры «Желкуар» (Житикаринский район – п. Мариинский, РФ), с обязательным проведением термометрии и анкетирования прибывающих", - говорится в сообщении.
Также с 6 октября 2020 года возобновляет работу карантинный стационар на 40 коек, организованный в КГУ «Житикаринский региональный центр для реабилитации инвалидов».
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