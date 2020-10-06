Об этом сообщил акимат Житикаринского района на своей странице в Instagram. Решение принял 5 октября районный оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции с учетом проводимого мониторинга эпидемиологической ситуации.

"С 6 октября 2020 года возобновляет работу санитарный пост на пропускном пункте пограничной комендатуры «Желкуар» (Житикаринский район – п. Мариинский, РФ), с обязательным проведением термометрии и анкетирования прибывающих", - говорится в сообщении.

Также с 6 октября 2020 года возобновляет работу карантинный стационар на 40 коек, организованный в КГУ «Житикаринский региональный центр для реабилитации инвалидов».