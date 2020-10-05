Ночью уже стабильно минус - прогноз погоды в Костанае и области на ближайшие дни
Георгий ГОВОРОВ
Во вторник, 6 октября, по прогнозу синоптиков КФ РГП "Казгидромет", на территории Костанайской области осадки маловероятны, ночью и утром местами возможен туман. Ветер северо-западный 9-14, днём 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6, днём +7...+12, на юге +15 градусов.
Фото Георгия ГОВОРОВА
В Костанае во вторник без осадков, переменная облачность. Ночью -2...-4, днём +10...+12 градуса.
- В среду, 7 октября, по области местами осадки в виде дождя и снега, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ. - Возможны гололёд и туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточное направление скоростью 9-14, местами 15-20 м/с. Ночью 0...+5, на востоке -3 градуса, днём +5...+10 градусов.
В Костанае в среду переменная облачность, возможен дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью 0...+2, днём +8...+10 градусов.
Со среды, 7 октября, ожидается похолодание.
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