Рассмотрение иска о признании незаконным договора строительно-монтажных работ по общежитию медицинского колледжа завершили в Костанайском городском суде сегодня, 5 октября.

Фото Валерия РАЙХЕРТА

Жильцы домов № 92 по ул. Гоголя и № 183 по ул. Баймагамбетова, ближайших к стройке, в своем коллективном иске также просили признать незаконными договоры о разработке рабочего проекта общежития и передаче земельного участка в безвозмездное пользование управлению архитектуры.

- В иске отказать в полном объёме, взыскать в долевом порядке судебные издержки в размере 20 000 тенге, - огласила решение судья Нагима НАСЫРОВА. - В ходе судебного заседания установлено, что строительство объекта ведётся в рамках "Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы". Судом исследована проектно-сметная документация, которая прошла государственную экспертизу, что подтверждается положительным заключением филиала РГП "Госэкспертиза" по северному региону. Судом был привлечён специалист, по заключению которого все здания соответствуют санитарным нормам. Также судом был привлечён специалист департамента государственного аудита по Костанайской области, согласно заключению которого нарушения законодательства не установлено.

Ранее истцам удалось добиться приостановления стройки на время судебного процесса. Правда, за время разбирательств подрядчик успел возвести 2 этажа: стройку консервировали, когда только начинали собирать стены 5-го, а сейчас, по сообщениям жильцов, уже достраивается 6-й этаж из 9-ти.

- Мы хотели сами провести расчёт инсоляции, но его назначил суд, - рассказал "НГ" один из истцов, житель дома № 183 по ул. Баймагамбетова Валерий РАЙХЕРТ. - Расчёт инсоляции изначально был только для самого общежития, суд назначил экспертизу в квартирах 9-ти истцов. Был вопрос по одной квартире, где уменьшилось время попадания солнечных лучей, но серъёзных нарушений не нашёл специалист. Государственный аудит в своём заключении просто перечислил хронологию госзакупки, но ни слова не упомянул, соответствует ли договор пунктам "Дорожной карты занятости". Это был один из важнейших наших аргументов, потому что мы считаем, что на момент подписания бумаг программа предполагала лишь реконструкцию, а не строительство новых зданий. Строительство добавили в программу позднее.

По словам Райхерта, он и его соседи намерены проконсултироваться с юристом и не исключают, что обратятся в областной суд с аппеляционной жалобой.