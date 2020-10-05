Председатель общественного совета Агентства РК по противодействию коррупции Игорь Рогов прокомментировал внедрение института проверки государственных служащих на добропорядочность Integrity Check, сообщает informburo.kz.

Он объяснил, что госслужащим будут предлагать взятки и, если они согласятся, то привлекать их будут не к уголовной, а к дисциплинарной ответственности – увольнять с работы.

"Я считаю, это совершенно правильно, потому что государство не может провоцировать человека на совершение преступления, а потом его же самого и привлекать (к уголовной ответственности. – Авт.). А вот спровоцировать и проверить, учитывая дисциплинарную ответственность, это вполне допустимо", – сказал Игорь Рогов.

При этом, по мнению председателя совета, в этом вопросе следует принимать более радикальное решение – увольнять госслужащих даже если они не взяли деньги, но не сообщили, что им предлагали взятку.

"Представляете, как трудно будет спровоцировать человека? Это надо актёрские данные, предлагать ему взятку, надо, чтобы он согласился, потом разыгрывать спектакль по передаче взятки", – рассказал Игорь Рогов.

Он привёл в пример опыт других стран, где чиновника при поступлении на службу предупреждают об обязанности сообщать обо всех случаях попытки подкупа. Если же он не делает этого, его сразу увольняют.

"Не надо разыгрывать, нести ему в пакете. Предложили, зафиксировано, что он понял, даже не обязательно, чтобы он дал согласие. Как фиксировать согласие? Вряд ли кто-то скажет – я, такой-то, согласен взять взятку. Это может быть кивок, милая улыбка или жест какой-то. И вот если не сообщил, то это другое дело. Было время сообщить, не сделал этого – собирай вещи, на выход с госслужбы", – сказал Игорь Рогов.

По мнению председателя общественного совета, это упростит задачу по выявлению коррупционеров среди государственных служащих.

"Я представляю, что могут быть сложности. Сказал – моя благодарность будет безмерна, и вот как это расценивать чиновнику? Наверное, гражданам надо будет отказаться от таких формулировок. Но на всякий случай он сообщит, что обещали какую-то благодарность, давайте разберёмся. Это очень жёсткая и эффективная мера", – считает он.

Игорь Рогов сообщил, что эту систему ещё в 90-х годах предлагали внедрить в Казахстане американские эксперты. Но сделать этого не удалось из-за сложностей с законодательными нормами.

"По нашему законодательству, их нужно всех привлекать к уголовной ответственности, потому что не было нормы и до сих пор её нет. Тогда если мы начнём работать так, то надо будет всех пересажать. Во-вторых, это несправедливо, что государство само придумывает такое в качестве проверки, а человеку прямой путь на нары. Так не пойдёт", – пояснил он.

Внедрение института проверки государственных служащих на добропорядочность Integrity Check в Казахстане ещё обсуждают. Проверять предлагают в первую очередь сотрудников правоохранительных органов и тех, кто выполняет контрольно-надзорные функции.