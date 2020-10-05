У меня простой вопрос к авторам петиции – друзья, а вы уверены, что воюете с правильным злом?

В Казахстане запустили петицию с требованием запретить фильм «Борат 2». На данный момент ее подписали больше ста тысяч человек. Больше всего авторов петиции возмущает необходимость каждый раз объяснять иностранцам, что в Казахстане все не так, как в фильме (так в самой петиции написано).

Получается, что в Казахстане нашлось больше ста тысяч человек (и я уверен, что их будет гораздо больше), которым стыдно видеть, как Казахстан показан в фильме «Борат 2». Которых этот факт возмущает и оскорбляет. Которые до такой степени этим возмущены, что готовы подписывать петиции с требованием запретить фильм, непонятно к кому обращенные – не к Саше же Барону Коэну, верно?

И вы знаете, что я думаю? Это хорошо, что нам стыдно. Это хорошо, что нас это возмущает и оскорбляет. Потому что вокруг, в реальном Казахстане – не том, который показан в «Борате» - происходит колоссальное количество вещей, за которые нам должно быть стыдно. Которые должны ужас вызывать. Которые реально должны возмущать и оскорблять. Но нет – всех они устраивают.

Вот, примерно одновременно с появлением петиции в соцсетях стало распространяться видео, на котором отец в Туркестанской области зверски избивает своих детей. Безжалостно и с удовольствием. Не вижу пока ни одной петиции с требованием наказать этого зверя. Лишить его родительских прав. Обеспечить семье нормальные условия.

Еще пример. Помните, в связи с каким событием Казахстан в последний раз появлялся в мировых новостях? А я напомню. Это произошло, когда в Актау забили насмерть тюленя. Я уверен, Саша Барон Коэн даже в диких своих фантазиях такое бы придумать не смог. Об этом многие мировые СМИ написали. Не припомню петиций. Не припомню, чтобы кто-то жаловался, что на него за рубежом смотрят, как на выходца из дикой страны, в которой зверски убивают редких животных.

Авторов петиции волнует международный имидж страны. Молодцы, патриоты, настоящие батыры, дети степей, вопросов нет. Месяц назад вышел рейтинг стран по благоприятным условиям для воспитания детей. Казахстан в рейтинге занял последнее место. Петиции, возмущение, стыд? Нет, не слышали.

Зато Казахстан все последние годы уверенно лидирует в другом мировом рейтинге – рейтинге суицидов. Кстати, и детских в том числе. Не вижу петиций по этому поводу. Не вижу возмущения.

А еще скажу вам из личного опыта. Знаете, что больше всего удивляет иностранцев, приезжающих в Казахстан? Горы мусора на каждом берегу каждой маленькой горной речки. У каждой нашей прекрасной горы, которыми мы так гордимся, и которые считаем национальным символом. Поверьте, побывавшие в нашей стране иностранцы запомнят именно это. На Бората им, в общем-то, наплевать.

И поэтому у меня простой вопрос к авторам петиции – друзья, а вы уверены, что воюете с правильным злом? Что ваш справедливый гнев возник по правильному поводу?

И ответ на этот вопрос, конечно, на поверхности. Легко воевать с иностранным комиком, особенно если комик об этом никогда не узнает. Сходил на сайт, подписал петицию – вроде благородное дело сделал, защитил честь страны. С агрессивным ублюдком, который избивает маленьких детей, воевать гораздо сложнее – он в ответ в морду дать может. С теми, кто мусор разбрасывает, разговаривать тоже как-то не хочется. Тех, кто тюленя этого несчастного убивал, никто на пляже не остановил – а многие снимали. С Боратом легко воевать. С реальным злом никому воевать не хочется.

Сто тысяч человек! Это армия! Если каждый из этих ста тысяч завтра на одну бумажку меньше на улице бросит, уже гораздо чище станет. Если каждый из них не отвернется, когда соседи ребенка бьют - какой станет наша страна! Сразу, немедленно, на наших глазах изменится. Но нет. Не видно этого. Подписи на сайтах оставлять куда легче.

Батыры наши диванные, дети степей. Возмущает их фильм, видите ли. Стыдно им, что на них иностранцы не так смотрят. Стыдно? Это хорошо, что стыдно. Пусть будет стыдно хотя бы за Бората, если не стыдно за все остальное.

И поэтому, когда в следующий раз любой из вас, из ста тысяч, столкнется за рубежом с тем, что при нем вспомнили про Бората, вы можете с чистой совестью сказать – нет, дорогие мои иностранцы, реальный Казахстан совершенно не такой.

В реальном Казахстане бывает гораздо хуже.

Публикуется с согласия автора

Статья опубликована в блоге Yerzhan Yessimkhanov в Facebook