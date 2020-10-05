В Казахстане могут появиться шерифы по аналогии с США и другими странами, сообщает Sputnik. Об этом заявил начальник департамента кадровой политики министерства внутренних дел Айдар Сайтбеков.

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"Мы планируем изучение модели шерифов, распространенной в США, Великобритании и Канаде. Здесь нам готово оказать содействие посольство США (в Казахстане - Sputnik)", - рассказал Сайтбеков на брифинге.

Глава департамента также затронул внедрение принципа "полиция в шаговой доступности".

"Здесь речь не идет о том, что вся полиция должна сейчас выйти на улицу. Суть этого принципа заключается в том, что полиция появляется именно там, где необходимо. Условно это три места: первое - безопасное место, где в присутствии полиции необходимости нет, она может возникнуть в исключительных случаях; второе – это частичная безопасность, когда присутствие полиции необходимо только в определенные моменты, когда скопление людей происходит; третье – это небезопасные места, когда необходимо постоянное присутствие полиции", - рассказал Айдар Сайтбеков.

Министерство внутренних дел проведет соответствующий анализ населенных пунктов и внесет корректировки в маршруты патрульной полиции. С учетом данного принципа полиция будет патрулировать наиболее криминогенные участки в населенных пунктах. Там же планируют установить модульные круглосуточные посты дежурной полиции.

Шериф – это административно-судебная должность. В США шериф округа стоит во главе департамента или офиса шерифа — окружной полиции. В Великобритании шериф является главным представителем правительства в графстве, где выполняет административную работу.