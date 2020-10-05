О чрезвычайном происшествии "НГ" сообщил сегодня подписчик. По его словам, подросток приехал в Костанайский район на заработки из Наурзумского района. Причем непонятно, возмущался читатель, почему 16-летнего парня наняли для прокладки водопровода - то есть, на работу с повышенным уровнем опасности.

Иллюстративное фото с сайта samara-news.net

"НГ" обратилась за комментарием в департамент полиции Костанайской области.

"30 сентября 2020 года, в 18.36, в отдел полиции Костанайского района поступило сообщение о том, что в с. Алтын-Дала, при проведении работ по прокладке водопроводных труб, произошел обвал грунта, в результате которого был засыпан землей несовершеннолетний 2003 года рождения, работающий в качестве разнорабочего", - ответили в пресс-службе ведомства.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 156 ч. 3 УК РК (нарушение правил охраны труда). Проводится расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Заместитель руководителя управления по инспекции труда акимата Костанайской области Бакытжан МАКЕЕВ сообщил "НГ", что его ведомство проводит проверку произошедшего.

- Проверку начали 2 октября, проводим опрос очевидцев, - сказал Макеев. - Если не понадобятся дополнительные экспертизы, то за 10 дней выдадим результат. Пока ничего конкретного по причинам и обстоятельствам сказать не могу, но уже известно, что официального договора с подростком не заключали. Подробнее смогу рассказать только после окончания проверки.