Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев 4 октября на своей странице в Тwitter’e рассказал о готовящемся законопроекте «Об ответственном отношении к животным», сообщает Радио "Азаттык".

Собака на цепи у дома в Акмолинской области

«Сегодня во всем мире отмечают день защиты животных. К сожалению, мы до сих пор узнаем о фактах жестокого обращения с животными, браконьерства… Чтобы изменить ситуацию глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Минэкологии совместно с общественностью разработать законопроект "Об ответственном отношении к животным". В документ войдут нормы по ужесточению наказания за жестокое обращение с животными», – написал Мирзагалиев.

По сообщениям местных СМИ, наряду с ужесточением существующей уголовной статьи о жестоком обращении с животными проект закона предусматривает включение в административный кодекс статьи «Безответственное и жестокое обращение с животными».

Соучредитель зоозащитного фонда «Аяныш» Анастасия Нисмеляйнина хотя и считает, что «анонс закона о защите животных – радость для всех, кому не безразлична тема защиты животных», но полагает, что предстоит приложить немало усилий, чтобы возможный закон «по-настоящему заработал и его выполнение соблюдалось на всей территории» страны.

– [Нужен] работающий закон по адекватному наказанию за жестокое обращение с животными, а также безответственное владение и неприемлемые условия содержания, причем как домашних, так и сельскохозяйственных и диких, содержавшихся в неволе животных, – говорит Нисмеляйнина в комментарии Азаттыку.

По ее словам, необходимы нормы содержания для всех животных, гуманный контроль численности бездомных собак и кошек, обязательная стерилизация неплеменных животных, а также строгий контроль размножения племенных животных.

Министр Мирзагалиев в Twitter’e также говорит, что данный закон «не изменит в одночасье отношение людей к животному миру». По его словам, необходимо «прививать в людях любовь и заботу к животному миру, быть гуманными, формировать сознательное восприятие окружающей среды».

В сентябре этого года в изоляторе для бездомных животных в столице Казахстана Нур-Султане зоозащитники обнаружили собак с ранами половых органов. По версии волонтеров, животных насиловали. В последние месяцы казахстанцы всё чаще рассказывают о случаях жестокого обращения с животными. Кроме нашумевших случаев с избиением тюленя и удушения собаки дверцей холодильника, были и другие инциденты. Некоторые зооактивисты отмечают, что в СМИ попадают «только самые вопиющие случаи», которые «не отражают частоту живодерства». По их мнению, в Казахстане требуется применять больше мер по профилактике жестокого обращения с животными.

4 октября во всем мире празднуют Всемирный день защиты животных. Дата была учреждена в 1931 году во Флоренции и призвана напоминать людям о беззащитности животного мира перед человеком.