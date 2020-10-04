Берег Камчатки усыпало трупами морских животных. Фотографии и видео экологической катастрофы разлетаются в Сети, передает Tengrinews.kz.

Greenpeace России сообщает, что инцидент произошел в районе Халактырского пляжа - главной локации для профессиональных серфингистов и туристической точки Камчатки. По их данным, вода в районе Халактырского пляжа изменила цвет и стала небезопасной для здоровья людей. В течение нескольких недель при контакте с водой люди испытывали негативные последствия.

"После проверки проб воды специалисты нашли превышение по нефтепродуктам в четыре раза и в 2,5 по фенолу. Масштаб загрязнения до сих пор не определен, но тот факт, что мертвых животных находят по всему побережью, подтверждает серьезность ситуации.

Причины загрязнения еще не установлены. В связи с крупным химическим загрязнением и необходимостью срочного реагирования на проблему мы обратились в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минобороны и Генпрокуратуру с требованием немедленного расследования причин загрязнения, оценки масштаба и срочного устранения последствий. На место катастрофы отправляется экспедиция Greenpeace", - говорится в сообщении.

Одна из очевидцев показала труп осьминога Дофлейна, его считают гигантским осьминогом, обитает в северной части Тихого океана.

О текущей ситуации рассказал один из местных серферов Антон Морозов. По его словам, после шторма вода стала чище.