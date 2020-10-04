"Океан погибает". Трупами морских животных усыпан берег Камчатки
Tengrinews.kz
Берег Камчатки усыпало трупами морских животных. Фотографии и видео экологической катастрофы разлетаются в Сети, передает Tengrinews.kz.
Greenpeace России сообщает, что инцидент произошел в районе Халактырского пляжа - главной локации для профессиональных серфингистов и туристической точки Камчатки. По их данным, вода в районе Халактырского пляжа изменила цвет и стала небезопасной для здоровья людей. В течение нескольких недель при контакте с водой люди испытывали негативные последствия.
"После проверки проб воды специалисты нашли превышение по нефтепродуктам в четыре раза и в 2,5 по фенолу. Масштаб загрязнения до сих пор не определен, но тот факт, что мертвых животных находят по всему побережью, подтверждает серьезность ситуации.
Причины загрязнения еще не установлены. В связи с крупным химическим загрязнением и необходимостью срочного реагирования на проблему мы обратились в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минобороны и Генпрокуратуру с требованием немедленного расследования причин загрязнения, оценки масштаба и срочного устранения последствий. На место катастрофы отправляется экспедиция Greenpeace", - говорится в сообщении.
Одна из очевидцев показала труп осьминога Дофлейна, его считают гигантским осьминогом, обитает в северной части Тихого океана.
О текущей ситуации рассказал один из местных серферов Антон Морозов. По его словам, после шторма вода стала чище.
"Но желтая примесь и посторонний запах есть, а через три часа стало першить горло. За это время мы взяли пробы, которые утром полетят в Москву для прохождения независимой экспертизы. Завтра надеемся добраться до реки, которая на снимке со спутника, чтобы изучить все подробнее и понять на месте, что происходит.
Официальные данные от властей о результатах исследований будут завтра утром. Тем временем заключения врачей фиксируют у ребят ожоги роговицы I и II степени. Мы в больницу не ходили, но с глазами какая-то проблема и, очевидно, диагноз тот же", - поделился серфер.
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