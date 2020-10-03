Костанайский "Тобол" в 12-м туре КПЛ со счетом 2:0 обыграл "Жетысу". Эта победа позволила команде Григория Бабаяна подняться на третье место в чемпионате, передает корреспондент Vesti.kz.

Фото ФК "Тобол"

В первом тайме ближе к тому, чтобы повести в счете, были футболисты "Тобола". Но на последнем рубеже у "Жетысу" отлично играл Алмат Бекбаев.

Во втором тайме темп игры ускорился и команды раскрылись. На 53-й минуте после паса Сенина Себаи Джаба Канкава попал в дальний угол после удара с 15 метров - 1:0.

Спустя шесть минут "Тобол" увеличил свое преимущество. После ошибки обороны Жереми Манзорро убежал практически один на один с Бекбаевым и перебросил мяч через вратаря - 2:0.

Пресс-служба костанайского клуба на своем сайте опубликовала комментарии тренера и нападающего "Тобола".

Главный тренер "Тобола" Григорий БАБАЯН:

- Я думаю, в плане организации игры, дисциплины и тактической дисциплины все получилось. Конечно, были ошибки, но сыграли плотно, компактно. Все-таки «Жетысу» очень серьезный соперник. Мы знали их силу, знали об их атакующей линии, они также сильны при стандартах. Мы пытались все это нейтрализовать, но в это же время навязать им свой футбол. Думаю, что нам это удалось.

Первые 30-35 минут был тотальный контроль, где нужно было реализовывать свои моменты, как при стандартах, так и с игры. Затем была равная десятиминутка. На второй тайм мы вышли еще более заряженными. Играли очень агрессивно. Наверное, нужно выделить всю команду, потому что никто не выпал из игры – это очень важно. Когда все действуют на своем уровне, то тяжело проиграть. Для нас это важная победа перед паузой, которая должна придать нам уверенность. Отмечу, что мы можем и должны играть еще качественнее, а атакующей группе нужно действовать острее.

Знаем, что после перерыва нас ждет очень плотный график. По сути, игры будут проходить каждый четвертый день – это очень сложно. Важно, чтобы все были готовы, чтобы сборники вернулись здоровыми. Тем футболистам, которые отправятся в сборные, я желаю только успехов и побед.

- Сегодня «Тобол» сыграл с пятью защитниками, станет ли команда и дальше использовать эту схему?

- Что касается тактического построения, то мы отталкивались от тех футболистов, которые у нас на данный момент в лучшем состоянии. Конечно, мы подбирали схему под соперника, чтобы нейтрализовать их сильные качества. В целом, нам это удалось. Пока рано говорить о том, как мы будем играть дальше. Все будет зависеть от календаря и соперников. Думаю, что с задачей на сегодняшний матч мы справились, а это самое важное.