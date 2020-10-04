Это видео предваряет наш проект-конкурс "Видеоакселератор", который "НГ" запускает совместно с Пражским гражданским центром. В рамках этой инициативы мы будем публиковать кэпшн-видео, присланные читателями, и хорошо премировать тех, чьи работы соберут более 3 500 просмотров в соцсетях.

Костанайский блогер-путешественник Роман Гайдук /Фото из архива "НГ"

Что такое кэпшн-видео? Мы объясним это на следующей неделе, вместе с правилами конкурса и его тематикой. Пока, чтобы подготовиться, можно посмотреть краткий и почти интерактивный курс о работе с видео.

Для примера - кэпшн-видео об известном костанайском блогере-путешественнике Романе Гайдуке, которое сделала корреспондент "НГ" Ольга ЛИХОГРАЙ.

Из-за пандемии Роман пока не может посещать другие страны. Поэтому он "создал" их на арендованной даче. И назвал ее "Кубинское ранчо" - в честь своей самой любимой страны. Гайдук уверяет: даже на 5 сотках можно создать свой "all inclusive".