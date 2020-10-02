По прогнозу синоптиков, в субботу, 3 октября, на территории Костанайской области малооблачно, в конце дня местами небольшие дожди. Ночью и утром возможен туман. Ветер юго-западный, с переходом на западное направление 7-12 м/с.

Фото Ксении РЕБИК



Температура воздуха ночью по области 0...+5, местами -3 градуса. Днём +14...+19, на юге +22 градуса.

В Костанае в субботу без осадков. Ночью столбики термометров в областном центре покажут +1...+3, днём +16...+18 градусов.

В воскресенье, 4 октября, местами пройдут осадки: дожди с переходом в снег, гололёд, слабая низовая метель, туман. Ветер северо-западный 9-14, местами 15-20, порывы 23-28 м/с. Ночью +3...+8 градусов, местами 0, днём +3...+8 градусов.

В Костанае 4 октября дождь, ветер северо-западный скоростью до 20 м/с. Ночью в областном центре +1...+3, днём +5...+7 градусов.

- В понедельник, 5 октября, ожидается переменная облачность без существенных осадков, местами туман, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Камиля КРИГЕР. - Ночью в понедельник по области 0...-5, днём +3...+8 градусов. Ветер западный. В Костанае без осадков, ночью 0...-2, днём +5...+7 градусов.

Похолодание связано с прохождением через Костанайскую область холодных фронтов. На следующей неделе оно продолжится, ожидаются дожди.

