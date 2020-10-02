Руководителя отдела образования Алтынсаринского района Арайлым Мамаеву и бухгалтера по госзакупкам этого же госоргана Бахтияра Райкина признали виновными в неоднократном хищении и растрате вверенных средств. Приговор Алтынсаринский районный суд вынес 30 сентября.

Иллюстративное фото i.kapital.kz

- Судом установлено, что Мамаева, являясь должностным лицом, используя свое служебное положение, умышленно, неоднократно, будучи в группе лиц по предварительному сговору с Райкиным, заключали фиктивные договора по государственным закупкам с подрядчиками о проведении строительно-монтажных работ, - сообщили сегодня, 2 октября, в пресс-службе Костанайского областного суда. - Они платили по указанным договорам без фактического выполнения работ, объясняя подрядчикам, что фактически работы выполнены другими людьми, не имеющими возможности официально заключить договор.

Ущерб государству суд оценил в 11 421 900 тенге. Бахтияр Райкин признал вину и получил только 4 года и 6 месяцев ограничения свободы.

Вина подсудимых доказана признательными показаниями подсудимой Р., свидетелей, заключениями экспертов и другими материалами дела.

- С учетом смягчающих и отягчающих уголовную ответственность обстоятельств суд назначил Арайлым Мамаевой наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, - говорится в сообщении. - Суд взыскал с подсудимой ее долю причиненного материального ущерба. Райкин сам полностью возместил ущерб.

Приговор в законную силу еще не вступил.