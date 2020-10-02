Список акимов, которые якобы "забыли заплатить налоги" на землю и имущество, появился в Сети. В Министерстве финансов прокомментировали ситуацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Информация о том, что аким Шымкента - Мурат Айтенов, аким Туркестанской области Умирзак Шукеев и аким Жамбылской области Бердыбек Сапарбаев должны государству появился в Telegram-канале PROTENGE.

Редакция Tengrinews.kz обратилась в пресс-службы акимов указанных регионов.

В пресс-службе акима Шымкента Мурата Айтенова информацию опровергли.

В Туркестанской области сообщили, что долгов у Умирзака Шукеева нет. И возможно это техническая ошибка сайта.

В Жамбылской области аналогично сообщили, что Бердибек Сапарбаев заплатил налоги.

В Министерстве финансов Казахстана прокомментировали ситуацию. По их данным, акимы заплатили налоги в последний день срока.

"Технической ошибки не было. Они вчера уплатили и сразу же поступили деньги в лицевых счетах. Срок уплаты налога на имущество за 2019 год - 1.10.2020 года", - сообщили в министерстве.