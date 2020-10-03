В Минторговли заявили, что рост цен до конца года не превысит 6%. Понятно, что эти надежды иллюзорны

Отмечая рост цен на продовольственные товары, правительство Казахстана в августе 2019 года объявило о намерении ввести усиленный контроль над ценами на десять видов продуктов питания. Результата мы не получили. Цены росли со все увеличивающейся скоростью.

Во время пандемии всех загнали в карантин, кроме цен - как росли, так и растут. Видимо, человечество так устроено, что умеет многое забывать. 15 сентября 2020 года правительством под председательством премьер-министра РК Аскара МАМИНА были рассмотрены вопросы регулирования цен на социально значимые товары и обеспечения продовольствием.

- Причин для повышения цен нет. Будет обеспечен жесткий контроль за стабильностью цен по всем видам социально значимых товаров, - сказал Мамин.

Акиматам поручено обеспечить в приоритетном порядке реализацию проектов по наращиванию производства импортозависимых товаров (сахар, плодоовощная продукция и т. д.). Все это - переливание из пустого в порожнее. Кто мне сможет объяснить, как в середине сентября можно нарастить производство картофеля, моркови и прочей сельхозпродукции? И тут же в Министерстве торговли заявили, что рост цен до конца года не превысит 6%. Понятно, что эти надежды изначально иллюзорны.

- Для мониторинга цен на социально значимые товары в онлайн-режиме территориальными подразделениями министерства и акиматами используется онлайн-система dosmart.kz, - подчеркнул министр торговли Бахыт СУЛТАНОВ. - Она позволяет обеспечить сбор актуальных данных от физических лиц, включая фото чеков для обработки технологиями ML и получение кэшбека в размере 1%.

И опять приняли половинчатое решение, затемняющее бессодержательными фразами вопрос. Чиновники постоянно используют набор витиеватых, длинных и сложных предложений. Произносят неясные слова, приводят нарочно запутанные обоснования. Зачем портной снимает мерку, понятно всем. Чиновники преподнесут это так: «Портной, снимая мерку, отображает в цифрах превосходные пропорции вашей статной фигуры». Иногда они такое умное говорят, что и сами, наверное, не понимают. И никто не обращает внимания, что, согласно данным Комитета по статистике РК, с 20 марта по 20 августа 2020 года в стране выросли средние цены на пшеничную муку высшего сорта, а также на хлеб из нее. Подорожали и макаронные изделия, крупы, молоко и молочные изделия, все виды мяса и ряд овощей. Например цены на муку выросли на 11,2%, баранину - на 9,9%, морковь - на 11,8%, гречневую крупу - на 20,9%. А нам толкуют о 6%. Ну просто розовым по золоту.. Сказочно!

В этой связи мне вспоминается анекдот времен СССР, сочиненный иностранцами: «В Европе глянешь на витрины - магазины забиты деликатесами. Позовут в гости - на столе ничего. В СССР на полках пусто, а в гостях стол ломится от яств». Благодаря нашим ценам мы уже достигли уровня Европы. Полки забиты, на столе пусто.

Еще в XVIII веке трибун Великой Французской революции Мирабо изрек: «Главным источником благосостояния человеческого общества было, остается и будет земледелие». Мы пошли другим путем У нас главным стала цифровизация, в которой толком не разбираемся. Результат - растущая дороговизна жизни