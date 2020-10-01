Министр здравоохранения Алексей Цой заявил о новых ограничениях в Казахстане в связи с пандемией коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

"В целях предотвращения и завоза инфекции в Казахстан межведомственная комиссия согласовала с 5 октября 2020 года следующие решения. Приостановить возобновление авиасообщения с другими странами. Не увеличивать количество рейсов со странами, которыми возобновлено авиасообщение. Сократить число рейсов в Турцию. Для лиц, прибывающих из стран второй категории, установить такие обязательные требования, как термометрия, анкетирование, наличие справки об обследовании на коронавирус, с даты получения которой прошло не более трех суток. При отсутствии справок прибывшие изолируются в стационаре до двух суток для проведения лабораторного обследования на COVID-19", - сообщил министр на онлайн-брифинге СЦК.

Он отметил, что после получения результатов лабораторного обследования на коронавирус лица с положительным результатом будут переводиться в инфекционный стационар, с отрицательным результатом – последуют по месту назначения.

Аналогичные требования будут применяться лицам, пересекающим госграницу в пунктах пропуска на автопереходах со странами ЕАЭС и Узбекистаном.

Действующие на данный момент категории и ограничения выглядят следующим образом:

Алексей Цой объяснил, как избежать карантина по возвращении в Казахстан из других стран.

"Если в последнее время мы занимались именно борьбой с внутристрановой инфекцией коронавируса, то сейчас вы видите, ситуация выровнялась, и, в принципе, показатели достаточно утешающие. Но мы видим, что у наших соседей в Европе и других странах идет рост", - сообщил Цой на брифинге СЦК.

Он уточнил, что средний прирост новых заболевших по СНГ составляет порядка 0,7. При этом в Казахстане этот показатель намного меньше - 0,007.

"Мы видим, как страны вводят ограничительные мероприятия. Когда наши граждане вылетают в другие страны, у них просят ПЦР-исследование. Вы не можете въехать в ОАЭ, не показав, что вы не болеете коронавирусной инфекцией. Это делается для того, чтобы в Казахстан вновь в большом объеме не ввезли коронавирус. Здесь нужно понимать, что двухдневного нахождения по прибытии в карантинных стационарах можно избежать, если вы пройдете перед полетом исследование на коронавирус. С этой справкой вы беспрепятственно можете прилететь в Казахстан. Она должна быть трехдневной как минимум давности", - уточнил Цой.

Министр отметил, что двухдневный карантин в стационаре и ПЦР-исследование в нем будут бесплатными для казахстанцев.

"Если не получилось сделать ПЦР-исследование до прилета, то государством для граждан Казахстана предоставляется тестирование внутри наших карантинных стационаров. По получении результата граждане будут отправлены домой", - добавил он.