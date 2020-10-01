Вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева рассказала о возможном введении новых ограничений в регионах Казахстана из-за птичьего гриппа, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Не исключаете ли вы введение новых ограничений на ввоз или вывоз живой птицы, мяса и яиц в ближайшее время?" - спросил журналист на брифинге СЦК.

"Все это будет связано с появлением новых сведений о падеже птицы. И в случае если лабораторные исследования покажут наличие высокопатогенного вируса гриппа птиц. Тогда ветеринарная служба будет вводить ограничения, проводить необходимые карантинные мероприятия", - сообщила Исаева.

Она уточнила, что сегодня карантин введен в 48 населенных пунктах 25 районов шести областей. Это означает, что именно в этих населенных пунктах лабораторные анализы подтвердили наличие высокопатогенного гриппа птиц.

"На сегодня не подтвердился птичий грипп в Туркестанской области во всех населенных пунктах, где был зафиксирован падеж, в Актюбинской области, в Шымкенте. В одном районе Жамбылской области, одном районе Акмолинской области, одном районе Павлодарской области и в четырех населенных пунктах Карагандинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей", - уточнила она.