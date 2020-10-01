Это касается как теоретических экзаменов, так и практических. Об этом сегодня, 1 октября, сообщили в пресс-службе филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области.

Услуги спецЦОНа по сдаче экзаменов будут приостановлены со 2-го по 10 октября. Связано это с ремонтными работами на автодроме.

- Для того, чтобы сдать практический экзамен на вождение, необходимо выполнить ряд заданий, - пояснила PR-менеджер филиала Ярослава БОГАТЫРЕВА. - Качество их выполнения оценивается автоматически специальной системой. По всему автодрому расположены специальные датчики для «считывания» результатов. На сегодня назрела необходимость в ремонте одного из участков дрома – горки. Работы будут проводиться со 2-го по 10 октября. На этот срок приостанавливаются и теоретические, и практические экзамены на автодроме.

Фото предоставлено Ярославой БОГАТЫРЕВОЙ