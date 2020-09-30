По прогнозам синоптиков, в первые три дня октября на территории Костанайской области ночами и по утрам местами ожидается туман. В четверг-пятницу, 1-2 октября, малооблачно без осадков. В субботу, 3 октября, при переменной облачности местами пройдут дожди.

В Костанае 1-3 октября осадков не ожидается.

Фото Ксении РЕБИК



- По ночам в ближайшие три дня на территории области будет от 1 до 6 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Только 1 октября на востоке области ожидаем 2 градуса мороза. В дневное время 1-3 октября термометры покажут +12...+17°С, на юге +20°С. В Костанае 1 октября ночью термометры покажут +1...+3 градуса. 2-3 октября по ночам будет +3...+5°С. В дневное время с четверга по субботу температура будет стабильной: +15...+17°С.

В четверг ожидается северо-восточный ветер с переходом на восточный, скорость будет невелика - 7-12 м/с. Восточное направление ветра сохранится в пятницу, скорость увеличится до 9-14 м/с. В субботу восточный ветер в течение дня перейдет в северо-восточный при средней скорости 9-14 м/с, временами ожидаются усиления до 15-20 м/с.