В Казахстане школьники будут учиться дистанционно при отмене занятий из-за плохой погоды

30 сентября 2020, 15:36 |  Государство
Понятие "дистанционное обучение" внесут в казахстанское законодательство, передает Informburo.kz.

Депутаты парламента предложили внести поправки в закон РК "Об образовании" для закрепления в нём понятия "дистанционное обучение", сообщил депутат мажилиса Абдиманап Бектурганов.

"Глоссарий закона предлагается дополнить новым определением: "дистанционное обучение – обучение, осуществляемое с применением информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникационных средств при взаимодействии педагога и обучающихся на расстоянии", – сказал он.

Закон "Об образовании" также предлагают дополнить новой статьей 37-2 следующего содержания:

Статья 37-2. Дистанционное обучение.

  1. Учебный процесс по дистанционному обучению осуществляется в организациях среднего, дополнительного, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования в порядке, определяемом уполномоченным органом в области образования.
  2. В случаях объявления чрезвычайных ситуаций, возникновения чрезвычайных происшествий, введения карантина, наступления неблагоприятных погодных метеоусловий местные исполнительные органы и организации образования вводят дистанционное обучение для всех обучающихся в порядке, определяемом уполномоченным органом в области образования.
Мажилис одобрил законопроект в первом чтении.