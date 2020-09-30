Глава партии "Ак жол" назвал проценты банков неадекватно высокими и искусственно подогреваемыми Нацбанком и АРРФР, передает Informburo.kz

Депутат мажилиса парламента РК от фракции "Ак жол" Азат Перуашев заявил, что кредитная амнистия не устранит источники проблемы обнищания казахстанцев из-за неподъёмных кредитов. Он этом говорится в запросе депутатов на имя премьер-министра, глав Нацбанка и Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Азат Перуашев напомнил о статистике Всемирного банка, согласно которой количество казахстанцев, живущих за чертой бедности, превышает 2,3 млн человек.

"Получается, каждый восьмой гражданин живёт на грани нищеты. Это страшно недопустимые цифры для нефтедобывающего государства. Требования разорившихся людей о кредитной амнистии обоснованы и понятны, но они не решат вопрос обнищания казахстанцев и попадания в долговую яму. В 2019 году малоимущим списали долги на сумму около 160 млрд тенге. Но сегодня проблема только обострилась, потому что не устранены её источники. А таких источников два: во-первых, неадекватно высокие проценты банков, которые искусственно подогревает Нацбанк и АРРФР, не снижая базовую ставку и открыто требуя от государства поддержки кредитов по 20%. Вторая причина – упорное нежелание Минфина принять закон о банкротстве физических лиц, который позволил бы неплатёжеспособным семьям защититься от кредиторов, сохранить крышу над головой и социальные гарантии", – зачитал Азат Перуашев депутатский запрос.

Мажилисмен напомнил, что депутаты фракции "Ак жол" с 2013 года заявляют о необходимости принятия закона о банкротстве физических лиц по примеру развитых стран. Он отметил, что депутаты ежегодно получают отказы со ссылкой на разные обстоятельства.

"Через пару месяцев начнётся 2021 год, всеобщее декларирование до сих пор в разработке, но ни обещанной концепции, ни самого закона мы так и не увидели. А люди разоряются и вынуждены просить о защите от банков", – отметил депутат.

Азат Перуашев рассказал о том, что необходимо сделать, по мнению фракции ДПК "Ак жол", для решения этого вопроса.

"Срочно принять меры по снижению предельных ставок процентов всех ипотечных, потребительских кредитов и кредитов для МСБ до разумного уровня в 7-8%, не обрекающего граждан на нищету и разорение. В том числе путём ограничения доходности по нотам Нацбанка, о чём сказал президент Касым-Жомарт Токаев в недавнем Послании", – сказал он.

В запросе также говорится о необходимости в срочном порядке разработать и внести на рассмотрение законопроект "О банкротстве физических лиц".

"В противном случае требования о кредитной амнистии станут регулярными, что подорвёт финансовую систему и подтолкнёт не платить кредиты даже тех граждан, которые до сих пор старались выполнять свои обязательства перед банками", – считает мажилисмен.