Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев назвал области, лидирующие по числу нарушений карантина в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

"Выявлено и пресечено свыше 28 тысяч нарушений карантина. В том числе более 4 600 - торговыми центрами, магазинами, рынками, 1 700 - ресторанами, кафе и другими объектами досуга. Наибольшее количество из них приходится на Костанайскую область - более 5 тысяч, Западно-Казахстанскую область - более 2,5 тысячи, Туркестанскую область - более 3 тысяч, Восточно-Казахстанскую область - более 2 тысяч, а также Алматы - 3 800", - сообщил Тургумбаев на заседании правительства.

Глава МВД уточнил, что по всем выявленным фактам органами здравоохранения за нарушения санитарно-эпидемиологических требований составляются административные материалы.

Он напомнил, что в условиях чрезвычайного положения нарушителей карантинного режима привлекали по статье 476 КоАП "Нарушение режима чрезвычайного положения", статье 478 КоАП "Действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях ЧП". Но с прекращением правового режима ЧП вопросы администрирования фактов нарушения карантина перешли в компетенцию Министерства здравоохранения.