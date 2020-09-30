Бывшего заместителя акима Актюбинской области Руслана МАМУНОВА признали виновным в незаконном получении $1,2 млн от родственников экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова. Приговор вынесли в СМУС Нур-Султана сегодня, 30 сентября.

Согласно обвинительному заключению, Мамунов взял эти деньги, пообещав договориться о смягчении приговора для Ахметжанова, осужденного в 2016 году за получение взяток в особо крупном размере. Однако Мамунов потратил деньги, которые ему отдали жена и брат экс-акима Костаная,на покупку двух автомобилей Lexus и 2-комнатной квартиры в Нур-Султане.

- Руслана Мамунова признать виновным и назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности, - зачитал приговор судья СМУС Нур-Султана Адильхан ШАЙХИСЛАМОВ. - А также конфисковать имущество, приобретенное на деньги, добытые преступным путем. Это автомобиль марки Lexus-NX-200 2016 года выпуска и марки Lexus-LX-570 2017 года выпуска и 2-комнатная квартира, расположенная по ул. Колдаякова.

Разъясняя приговор, судья сказал, что в основу обвинительного заключения легли показания Марата и Баглан Ахметжановых, а также стенограммы разговоров, сделанных в ходе негласных следственных действий.

Как пояснил судья, Руслан Мамунов изначально был предан суду по четырем статьям УК РК:

- ч. 4 п. 2 ст. 28 (соучастник уголовного правонарушения, признанный подстрекателем, склонившим другое лицо к совершению уголовного правонарушения путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом);

- ч. 4 п. 2 ст. 190 (мошенничество в особо крупном размере);

- ч. 4 ст. 367 (дача взятки в особо крупном размере);

- ч. 3 п. 3 ст. 218 (легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем в крупных размерах).

Позже прокурор отказался от обвинения по статье 218, но по остальным статьям обвинения остались.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня оглашения.