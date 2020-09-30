Такие меры принимаются, чтобы не допустить роста завозных случаев заражения Covid-19, передает Informburo.kz

Министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании правительства предложил ввести в Казахстане дополнительные меры для недопущения завоза Covid-19 из-за рубежа.

С 5 октября предлагается:

приостановить возобновление авиасообщений с другими странами;

не увеличивать количество рейсов со странами, с которыми возобновлено авиасообщение;

сократить число рейсов в Турцию.

Для лиц, прибывающих из стран второй категории (в настоящее время это все страны, с которыми возобновлено авиасообщение), намерены установить следующие обязательные требования:

термометрия;

анкетирование;

наличие справки об обследовании на Covid-19, с даты получения которой прошло не более трёх суток.

При отсутствии справки прибывшие изолируются в карантинном стационаре до двух суток для проведения лабораторного обследования на Covid-19. Аналогичные требования предлагается применить к лицам, пересекающим госграницу в пунктах пропуска на автопереходах со странами ЕАЭС и Узбекистаном.

"В этой связи прошу поручить акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан и Шымкент обеспечить разворачивание карантинных стационаров в местах пересечения государственной границы и тестирование въезжающих лиц", – сказал глава Минздрава.