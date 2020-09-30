Минздрав предложил больше не возобновлять авиасообщение с другими странами и сократить число рейсов в Турцию с 5 октября
Министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании правительства предложил ввести в Казахстане дополнительные меры для недопущения завоза Covid-19 из-за рубежа.
С 5 октября предлагается:
- приостановить возобновление авиасообщений с другими странами;
- не увеличивать количество рейсов со странами, с которыми возобновлено авиасообщение;
- сократить число рейсов в Турцию.
Для лиц, прибывающих из стран второй категории (в настоящее время это все страны, с которыми возобновлено авиасообщение), намерены установить следующие обязательные требования:
- термометрия;
- анкетирование;
- наличие справки об обследовании на Covid-19, с даты получения которой прошло не более трёх суток.
При отсутствии справки прибывшие изолируются в карантинном стационаре до двух суток для проведения лабораторного обследования на Covid-19. Аналогичные требования предлагается применить к лицам, пересекающим госграницу в пунктах пропуска на автопереходах со странами ЕАЭС и Узбекистаном.
"В этой связи прошу поручить акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан и Шымкент обеспечить разворачивание карантинных стационаров в местах пересечения государственной границы и тестирование въезжающих лиц", – сказал глава Минздрава.
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