Минздрав предложил больше не возобновлять авиасообщение с другими странами и сократить число рейсов в Турцию с 5 октября

30 сентября 2020, 10:01 |  Государство
Такие меры принимаются, чтобы не допустить роста завозных случаев заражения Covid-19, передает Informburo.kz.

Министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании правительства предложил ввести в Казахстане дополнительные меры для недопущения завоза Covid-19 из-за рубежа.

С 5 октября предлагается:

  • приостановить возобновление авиасообщений с другими странами;
  • не увеличивать количество рейсов со странами, с которыми возобновлено авиасообщение;
  • сократить число рейсов в Турцию.

Для лиц, прибывающих из стран второй категории (в настоящее время это все страны, с которыми возобновлено авиасообщение), намерены установить следующие обязательные требования:

  • термометрия;
  • анкетирование;
  • наличие справки об обследовании на Covid-19, с даты получения которой прошло не более трёх суток.

При отсутствии справки прибывшие изолируются в карантинном стационаре до двух суток для проведения лабораторного обследования на Covid-19. Аналогичные требования предлагается применить к лицам, пересекающим госграницу в пунктах пропуска на автопереходах со странами ЕАЭС и Узбекистаном.

"В этой связи прошу поручить акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан и Шымкент обеспечить разворачивание карантинных стационаров в местах пересечения государственной границы и тестирование въезжающих лиц", – сказал глава Минздрава.