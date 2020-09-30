Более 500 тыс. кур и цыплят должны утилизировать на одной из птицефабрик в Аркалыке Костанайской области из-за птичьего гриппа. Об этом сообщил президент Ассоциации яичных производителей Казахстана Максим Божко на своей странице в Facebook, передает NUR.KZ.

Иллюстративное фото: Алена Бережная/sputniknews.kz

Он отметил, что на птицефабрике, расположенной возле Аркалыка, к сожалению, подтвердили птичий грипп.

По словам Максима Божко, отгрузка яиц с этого предприятия была приостановлена неделю назад сразу после того, как здесь произошел сверхнормативный падеж.

Для предотвращения распространения острой инфекционной болезни придется утилизировать 100 процентов кур-несушек и цыплят, которых до начала падежа здесь было 502 тыс. голов.

Убытки для предприятия будут подсчитаны.

Также глава ассоциации официально заявил, что на других фабриках группы Шанырак (торговая марка "Курочка Ряба") в Акмолинской и Карагандинской областях ситуация стабильная. Тут не наблюдается падежа сверх нормы.

Птиц вакцинировали, яйца и мясо отгружаются без перебоев. Ветеринарные документы подтверждают безопасность продукции.

Напомним, птичий грипп выявили в нескольких регионах Казахстана. В частности, в СКО фабрики оказались на грани закрытия, а в трех районах Костанайской области из-за него ввели карантин.