Процесс по гражданскому иску о незаконной продаже квартиры, принадлежащей инвалиду, началось 28 сентября в городском суде № 1.

Адвокат Сергей Пономарев (вверху справа): "Сделка купли-продажи между Карпухиным и Лептягиным произведена незаконно"

Истец, инвалид 2-й группы Сергей Карпухин периодически проходит лечение в психиатрической больнице. В середине лета 2020 года он вернулся домой после очередного полуторамесячного отсутствия и обнаружил, что замок и двери - другие, а в квартире находятся посторонние люди. Позже выяснилось, что его "двушку" успели продать дважды. Последней покупательницей оказалась Сауле Ахметжанова, сестра экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова. Как уверяет ее адвокат, она купила квартиру, но не у Карпухина, а у Александра Лептягина.

Еще до начала слушания Сауле Ахметжанова заключила медиативное соглашение с Александром Лептягиным о том, что разрывает договор купли-продажи и оставляет его собственником жилья. Эту информацию в суде 28 сентября подтвердил представитель ЦОНа, сообщив, что на данный момент именно Лептягин является владельцем квартиры, расположенной по адресу: 9 микрорайон, дом № 4 "А".

Так что теперь главный вопрос - каким образом квартира Карпухина стала собственностью Лептягина.

- Сделка купли-продажи между Карпухиным и Лептягиным произведена незаконно, так как квартира была продана по доверенности, которую мой подзащитный никогда не выписывал, - заявил в суде адвокат Карпухина Сергей ПОНОМАРЕВ. - Доверенность была выписана на Азата Койшина, к которому у меня много вопросов.

Доверенность выписали от имени нотариуса Мамедовой, которая пояснила в суде, что никогда этот документ не делала. Более того, бланк использован не ее, подпись и печать - тоже.

Азат Койшин (внизу справа): "Я проходил мимо ЦОНа, когда ко мне обратился какой-то человек"

Сам Азат КОЙШИН, который присутствовала на заседании суда, проходящем в формате онлайн пояснил, что все «получилось случайно».

- Я проходил мимо ЦОНа, когда ко мне обратился какой-то человек, - рассказал Койшин. - Он спросил, хочу ли я заработать 500 000 тенге? Я ответил согласием, а он попросил поставить две подписи на каком-то бланке.

- Вы не предлагали квартиру Лептягину и не получали за ее продажу 7,5 млн тенге? - уточнил адвокат Пономарев.

- Я его даже в глаза не видел этого Лептягина и никаких денег не получал, - ответил Койшин.

Адвокат Сауле ИСМАИЛОВА считает, что ее клиент Александр Лептягин является добросовестным покупателем.

- Койшин предложил квартиру Лептягину и ему он передал 7,5 млн тенге, - настаивает адвокат. - Сейчас мы хотим вернуть свои деньги.

- А мне нужно, чтобы инвалид до наступления холодов вернулся в свою квартиру, - отметил Пономарев и обратился к Койшину. - Человек оказался на улице из-за того, что вы за деньги свою подпись на бланке поставили!

В общем, ситуация складывается непростая. Нотариус доверенность не выписывала, что подтверждается отсутствием регистрации в электронном реестре нотариальных действий, но квартиру инвалида по ней продали. При этом Азат Койшин, на имя которого она выписана, не озвучил в суде фамилию человека, предложившего, по его словам, за деньги поставить свои подписи на бланке.

Есть и еще один момент: факт продажи квартиры Лептягину инспектор НАО «Правительство для граждан» Бикенова зарегистрировала, но оригинал или копию доверенности, заверенную нотариусом, как полагается при таких сделках, не изъяла.

В ходе разбирательства этого гражданского дела несколько раз упоминалось, что на многие вопросы ответы будут даны в рамках уголовного дела, которое уже возбуждено в связи с мошенническими действиями с квартирой инвалида.