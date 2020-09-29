Здоровье – одно из наших неотъемлемых богатств. Либо человек здоров, либо он болен – другого не дано. Поэтому с детского возраста следует беречь свое здоровье. Ведь его не купишь за деньги и не получишь в дар.

Ортопедический матрас – залог хорошего сна

Хорошее здоровье во многом зависит от качества сна. И здесь не последнюю роль играет правильный выбор матраса. Купить и выбрать матрас в Астане (Нур-Султан) можно в магазине Matrasky https://matrasky.kz/. Желательно, конечно, ортопедического. Ведь одной из его главных задач является поддержание телом спящего человека правильного положения.

Для выбора правильной ортопедической конструкции нужно придерживаться некоторых правил. О них мы в этой статье и поговорим. Наша статья короткая, поэтому все основные правила будут сформулированы в ней в сжатом виде. Среди семейных покупателей популярны двуспальные ортопедические матрасы. И производители, заметив это, предлагают великий выбор данных изделий.

Каким же образом подобрать для себя правильный матрас?

На выбор матраса влияет множество критериев:

Размер кровати. Ведь не купишь матрас размером больше, чем кровать. Да и маленький по размерам матрас не позволит на все 100% использовать площадь кровати;

Вид. Изготавливают ортопедические, латексные, пружинные и беспружинные матрасы. Все они имеют свою область применения, поэтому приобретаются для различных целей;

Жесткость матраса. Даже одинаковые по типу матрасы могут вызывать у покупателя разные ощущения. Желательно перед окончательным выбором полежать на матрасе, прислушаться к своим ощущениям. Если вы чувствуете комфорт, то матрас можно брать.

Экологичность материалов.

Рекомендуемый материал матрасной ткани:

Высокоэластичный ППУ

Кокосовая койра более 1см

Термоволокно с двух сторон

Еврокаркас 10 см

Также перед выбором матраса следует определиться, на какой вес он должен быть рассчитан, какого возраста человек будет на нем спать.

Редко кто способен с первого раза подобрать себе идеальный матрас. Многие теряются и бояться ошибиться. В результате покупают не то, что им требуется. Таким людям мы рекомендуем приобрести универсальные ортопедические матрасы. Зачастую такие матрасы уже идут в комплекте с мягкой мебелью. Если же и это вас не устраивает, то желательно посоветоваться со специалистами.



А сохранить на долгие годы матрас в первозданном виде позволяют специальные чехлы. Их специально пропитывают различными защитными веществами, позволяющими отдыхать с большим комфортом. Поэтому при покупке матраса не забудьте купить и этот элемент.

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