В каких парикмахерских и банях сделают скидки пенсионерам в День пожилого человека в Костанае?
Список из 23 объектов (бани, парикмахерские и салоны красоты), где пожилым людям предоставят скидки на услуги 1 октября, прислал пресс-секретарь акима города.
Иллюстративное фото b1.m24.ru
|
№ п/п
|
Наименование
|
Адрес
|
Примечание / Цена со скидкой
|
1
|
Баня № 6
|
пр. Назарбаева, 78 (Гагарина)
|
800 тг
|
2
|
Баня «Олимп» КСК
|
ул.Каирбекова, 379А
|
300 тг
|
3
|
Баня Костанай-2
|
Костанай-2
|
1-2 октября с 15.00 до 18.00 бесплатно
|
4
|
Баня «Самал»
|
Чехова, 105
|
600 тг
|
5
|
«Визит»
|
ул. Баймагамбетова, 44
|
1000 тг
|
6
|
«ЛЮКС»
|
ул. Чкалова,10
|
1 000 тг
|
7
|
«София» Академия привлекательности
|
ул. Каирбекова, 65
|
10%
|
8
|
«Вишенка»
|
ул. Курганская, 4
|
10%
|
9
|
«Etоile»
|
ул. Майлина, 41
|
1 100 тг
|
10
|
«София» Академия привлекательности
|
ул. Толстого, 40
|
20%
|
11
|
«РУСЛАНА»
|
ул. Баймагамбетова, 170
|
50%
|
12
|
«Enigma»
|
ул. Каирбекова, 395
|
1 000 тг
|
13
|
«Antique Romance»
|
ул. Павлова, 31
|
бесплатно
|
14
|
«Профи Стиль»
|
ул. Тарана, 67
|
500 тг
|
15
|
«Для Тебя»
|
ул. Пушкина, 54
|
1 000 тг
|
16
|
«Релакс»
|
ул. Бородина, 144
|
1 200 тг
|
17
|
«Взгляд»
|
пр. Аль-Фараби, 93
|
1 000 тг
|
18
|
«Роксолана»
|
ул. Быковского, 11
|
50%, 800 тг
|
19
|
«Раиса»
|
ул. Победы, 60
|
1 000 тг
|
20
|
«Фея»
|
ул. Маякоского, 113
|
500 тг
|
21
|
«Enigma»
|
ул. Каирбекова, 395
|
800 тг
|
22
|
«Майами»
|
ул. Гоголя, 67
|
1 000 тг
|
23
|
«Орхидея»
|
ул. Баймагамбетова, 8
|
1 500 тг
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