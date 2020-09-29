«Ак жол» в предвыборной программе предлагает при расчете пенсий и минимальных зарплат исходить не из МРП, а из потребительской корзины, в которую включаются расходы на продукты, коммунальные услуги и проезд. Реальна ли такая реформа? Да. Если повернуть денежные потоки от продажи нефти на пользу всему населению.

Да. С таким лозунгом «Ак жол» сможет получить большинство мест в Парламенте.

Нет. Такие заявления перед началом предвыборной кампании - чистой воды популизм.

Нет. Экономика в Казахстане еще не скоро достигнет уровня цивилизованных стран.

