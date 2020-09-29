В каких парикмахерских и банях сделают скидки пенсионерам в День пожилого человека в Костанае?

29 сентября 2020, 10:41 |  Общество

Список из 23 объектов (бани, парикмахерские и салоны красоты), где пожилым людям предоставят скидки на услуги 1 октября, прислал пресс-секретарь акима города.

Иллюстративное фото b1.m24.ru

№ п/п

Наименование

Адрес

Примечание / Цена со скидкой 

1

Баня № 6
Петренко Ольга Борисовна (хозяйка)

пр. Назарбаева, 78 (Гагарина)

 800 тг

2

Баня «Олимп» КСК
Азат Амерасыланович (хозяин)

ул.Каирбекова, 379А

300 тг

3

Баня Костанай-2
Черкашин Константин Витальевич (хозяин)

Костанай-2
ул.Станционная, 64

1-2 октября с 15.00 до 18.00 бесплатно

4

Баня «Самал»

Чехова, 105

600 тг

5

«Визит»

 ул. Баймагамбетова, 44

1000 тг

6

«ЛЮКС»

ул. Чкалова,10

1 000 тг

7

«София» Академия привлекательности

ул. Каирбекова, 65

10%

8

«Вишенка»

ул. Курганская, 4

10%

9

«Etоile»

ул. Майлина, 41

1 100 тг

10

«София» Академия привлекательности

ул. Толстого, 40

20%

11

«РУСЛАНА»

ул. Баймагамбетова, 170

50%

12

«Enigma»
Ольга Геннадьевна

ул. Каирбекова, 395

1 000 тг

13

«Antique Romance»

ул. Павлова, 31

бесплатно

14

«Профи Стиль»

ул. Тарана, 67

500 тг

15

«Для Тебя»

ул. Пушкина, 54

1 000 тг

16

«Релакс»

ул. Бородина, 144

1 200 тг

17

«Взгляд»

пр. Аль-Фараби, 93

1 000 тг

18

«Роксолана»

ул. Быковского, 11

50%, 800 тг

19

«Раиса»

ул. Победы, 60

1 000 тг

20

«Фея»

ул. Маякоского, 113

500 тг

21

«Enigma»

ул. Каирбекова, 395

800 тг

22

«Майами»

ул. Гоголя, 67

1 000 тг

23

«Орхидея»

ул. Баймагамбетова, 8

1 500 тг