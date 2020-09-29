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Бывший сенатор Серик Бектурганов стал заместителем правления СПК "Тобол"
29 сентября 2020, 09:49 | Государство
Об этом сообщила Региональная служба коммуникаций Костаная на своей странице в Instagram.
Фото senate.parlam.kz
Серик Чингисович Бектурганов родился в 1957 году на ст. Аксу Джезказганской области. Окончил Карагандинский государственный университет по специальности преподаватель физики.
Дважды занимал должность заместителя акима Костанайской области: с 1997 по 2001 г.г. и с 2005 по 2014 г.г. С 2014 по 2020 гг был депутатом сената Парламента Республики Казахстан.
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Сейчас Серик Бектурганов вернулся в Костанай и занял должность заместителя председателя правления АО СПК «Тобол».
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