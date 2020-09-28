По прогнозам синоптиков, во вторник, 29 сентября, в Костанайской области ожидается переменная облачность без осадков. В среду, 30 сентября, в дневное время по области местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром во вторник и среду возможен туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае два последних дня сентября - без осадков.

- Во вторник ночью будет 1-6 градусов тепла, на севере области 2 градуса мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днем термометры покажут +14...+19°С. В среду, последний день сентября, ночью на большей части территории области сохранятся положительные значения температуры воздуха: +2...+7°С, лишь на востоке столбики термометров опустятся до отметки -3°С. День будет достаточно теплый: +13...+18°С.

В Костанае показатели температуры будут следующими: во вторник ночью +2...+4°С, днем +16...+18°С. В среду: ночью +3...+5°С, днем +14..+16°С.

По прогнозам синоптиков, во вторник ожидается северный и северо-восточный ветер, в среду - восточный. Скорость ветра будет небольшой - 7-12 м/с.