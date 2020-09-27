Заводы по производству чугунного литья и компонентов для мостов грузовой техники «КАМАЗ» построят в индустриальной зоне областного центра, сообщается на сайте primeminister.kz.





Премьер-Министр РК Аскар Мамин и Президент Татарстана Рустам Минниханов провели переговоры и дали старт реализации этим двум проектам, а также заводу по производству автомобильных шин в г. Сарань Карагандинской области. Во все три проекта инвестировано 261 млрд тенге.

В церемонии закладки камня под строительство заводов в Костанае приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ А. Морозов, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» С. Когогин и председатель совета директоров АО «АгромашХолдингKZ» А. Лаврентьев.





Проектная мощность совместных предприятий в Костанае составит 40 тыс. единиц отлитых компонентов (блоки цилиндров, головки блоков цилиндров и цельнолитой балки картера моста для грузовых автомобилей) и 86 тыс. редукторов главных передач ведущих мостов грузовых автомобилей в год. Объем инвестиций в эти два завода - 150,7 млрд тг. Строительство заводов планируется завершить в 2023 году.