Пандемия коронавируса выбила большинство людей из привычной жизненной колеи. Вирус пока не собирается отступать. Часть сотрудников перешла на удаленную работу либо частичную занятость. У них освободилось время, которое раньше тратилось на дорогу, обед, деловые встречи. Это время можно использовать с пользой для себя и собственного развития.

Саморазвитие, хобби, получение дополнительного образования, поддержание здоровой физической формы – возможные варианты продуктивного распределения времени. Работа удаленно позволяет сосредоточиться и выбрать наиболее перспективные занятия.

Почему важна повседневная физическая активность?

Здоровье напрямую зависит от поддержания тела в хорошем физическом тонусе. Многие онлайн сотрудники сталкиваются с проблемой гиподинамии – нарушением функций организма, вызванным малоподвижностью. Физические упражнения – это природная борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, атрофией мышц, нарушением сна и аппетита, болями в спине, лишним весом. Физические нагрузки укрепляют мышцы, увеличивают степень подвижности суставов.

Необязательно ходить в зал, занимать на тренажерах. Врачи рекомендуют хотя бы 30 минут в день уделять физическим упражнениям. Это поможет избежать негативных последствий сидячего образа жизни. Особенно полезна утренняя зарядка. Во время сна кровь циркулирует медленнее, поэтому утром системы организма еще находятся в заторможенном состоянии. Активные упражнения помогают мгновенно «проснуться»: ускорить быстроту реакций, кровообращение, поступление питательных веществ к органам. Человек получает заряд бодрости и позитива на весь день.

Комплексы упражнений различаются зависимо от цели. Подробную информацию об упражнениях, количестве подходов и времени можно найти на сайтах тренажерных залов, фитнес-клубов; сайтах, посвященных здоровому образу жизни. Лучше смотреть видеоуроки профессиональных тренеров на Youtube. Существуют платные авторские онлайн курсы.

Среди возможных физических активностей различают:

· разминочная гимнастика

· йога

· фитнес

· стречинг

· зумба

· флай йога

· пилатес

· kangoo Jumps

· тай бо

Зачем специалисту необходимо профессиональное развитие?

За множеством рабочих дел, дедлайнами и проектами специалист забывает о необходимости профессионально развиваться в своей области. Успешная карьера определяется готовностью постоянно обучаться, совершенствоваться. Часто сотрудник компании старается качественно выполнять свои непосредственные обязанности, но повышение получает кто-то другой. Коллега, который имеет больше знаний, может предложить оригинальные идеи.

Работая удаленно, посвящайте часть свободного времени карьерному росту. Программист, фотограф, дизайнер, менеджер, IT-специалист, бухгалтер, юрист и другие профессионалы обязаны следить за новейшими разработками, изменениями в их сферах деятельности. Главное – любить свою профессию и постоянно интересоваться дополнительными знаниями в выбранной отрасли.

Маркетинг, программирование, юриспруденция постоянно развиваются. В некоторых аспектах сложно разобраться самостоятельно. Так, начинающему IT-специалисту понадобится репетитор по программированию. Помощь репетитора необходима при недостаточности практического опыта. Важно найти педагога-практика. Одно дело теоретически изучать маркетинг, другое – с помощью своих стратегий увеличить прибыль компании.

Желая повысить собственную конкурентоспособность, вы обязаны:

· отслеживать новинки и новости своей профессии;

· проявлять творческую инициативу;

· предлагать актуальные инновационные решения;

· применять прогрессивные методы в работе;

· получать знания со смежных областей

Начните изучать иностранный язык. Как в этом поможет репетитор онлайн?

Всегда мечтали учить итальянский, французский или английский язык, но не хватало времени? Работая удаленно во время карантина, легко восполнить этот пробел.

Изучать языки можно самостоятельно, используя курс видеоуроков, образовательные и иностранные сайты, онлайн платформы, учебники, словари. Результативным является метод комплексного погружения в языковую среду: онлайн общение с носителями языка, чтение неадаптированных книг, просмотр передач, фильмов, прослушивание подкастов, решение тестов и упражнений.

Если уровень языка нулевой или слишком низкий, понадобится профессиональный репетитор. Французский язык отличается сложностями в произношении, грамматике и восприятии на слух. Педагог поможет сделать легкий старт и сориентирует относительно учебных материалов. Репетитор по итальянскому языку может показать красоту и мелодичность языка изнутри. Такая подача формирует сильную мотивацию к обучению.

Изучение английского языка кажется не настолько трудным. Однако необходимость постичь специфическую терминологию, программу международного экзамена требует серьезной подготовки.

Занятия с репетитором по скайпу – наиболее эффективный метод изучения языков, не выходя из дома. Не изменяйте давней мечте! Учить язык полезно для развития умственных способностей, повышения культурного развития.

Так, репетиторы по английскому онлайн имеют ряд преимуществ по сравнению с самостоятельным обучением:

· профессиональный контроль грамотности, стилистики речи, произношения;

· своевременное исправление ошибок;

· тренировка разговорной речи;

· расширение словарного запаса;

· методически правильная подача материала

Хотя пандемия еще в разгаре, период карантина и удаленной работы не будет длиться вечно. Для достижения хорошего результата нужно уже определить цель, на что потратить пару свободных часов. Вклад в саморазвитие обязательно отразится на карьере и жизни в целом.

Научитесь проводить свободное время с пользой. Начните двигаться к цели с сегодняшнего дня!

Статью написала репетитор и учитель английского языка Алтынай С.

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