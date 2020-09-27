У всех острое отравление угарным газом средней степени тяжести. Один из них также получил ожог второй степени левой кисти и предплечья. Об этом пресс-служба ДЧС сообщила на своей странице в Instagram.

Несчастный случай произошел 25 сентября на ул. Курганская, 4. В 14.18 в службу пожаротушения поступило сообщение, что в пятиэтажном доме горит квартира на первом этаже.

Локализовать пожар удалось в 14.36, полностью ликвидировать в 14.54. В ходе тушения пожарные эвакуировали 73 человека, в том числе 9 детей. Спасено - 5 человек. Площадь пожара составила 60 кв.м.

- В результате пожара в детскую областную больницу с диагнозом острое отравление угарным газом средней степени тяжести госпитализированы 3 детей, 2013, 2005, 2016 годов рождения, - говорится в сообщении ДЧС. - Один из детей получил ожог второй степени левой кисти и предплечья. Состояние детей врачи оценивается как средней степени тяжести.

На тушение пожара были задействованы 34 человека личного состава и 7 единиц пожарной техники ДЧС Костанайской области. Причина пожара еще устанавливается.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО