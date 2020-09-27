Не каждый день встретишь художника с дипломом экономиста. 34- летняя Асель НУРКЕНОВА из Лисаковска начала рисовать портреты всего несколько лет назад. Девушка признаётся, ей «нравится рисовать лица». 25 сентября в Костанайской картинной галерее открылась первая персональная выставка Нуркеновой «По законам гармонии». Всего на выставке представлено 25 картин, в основном нарисованных масляными красками.

К выставке Асель готовила 1,5 года. Много рисовала своих детей, особенно 6-летнюю дочку Медину и чуть реже 8-летнего сына Камала, а также знакомых и друзей. Активно рисовать картины начала 4 года назад, хотя почти 10 лет преподаёт ИЗО и черчение в одной из школ Лисаковска.

- До декрета я работала по первому образованию — экономистом, а потом решила переквалифицироваться, - вспоминает Нуркенова. - Желание рисовать было всегда, но не сразу я начала заниматься любимым делом. Мне проще портреты рисовать, потому что понятно, когда нужно остановиться - рисунок начинает с тобой разговаривать. Он обретает свою жизнь, и ты не можешь больше кисточкой в него тыкать. Люблю в картинах оставлять много свободного пространства, мне хочется, чтобы персонаж моей картины чувствовал себя свободно, ничто его не зажимало.

9193 - "Медина", холст, масло, 2020 г.

Первые навыки изобразительного искусства Асель получила во время обучения в КГПУ им. Султангазина, а развила талант в студии известного костанайского художника Александра ЗАХАРЧЕНКОВА. Учитель не упустил шанса посетить выставку своего падавана.

- Асель прошла академическую школу, начиная от рисования кубиков и квадратиков до сложных портретов, - рассказал «НГ» Александр Васильевич. - Я давно не видел ее работ. Здесь же меня она поразила. Я помню её очень скромной девочкой, но прилежной, это у неё в характере. Большое видится на расстоянии. Посмотрите на картину «Девочка с кобызом». Она не прописывает детали, молодец. Должен читаться внутренний мир этой девочки. В работе звучит музыка. Асель нашла себя в тематике, колористике, нашла изобразительный язык. Её картины уже можно узнавать без подписи в углу холста.

9123 - "Девочка с кобызом", холст, масло, 2020 г.

Свои картины Асель пописывает коротко – Тлеулен. Это имя отца художницы. По её словам, папа очень эмоциональный человек.

9272 - "Любимая игрушка", холст, масло, 2020 г.

- Я на выставку привезла картину «Любимая игрушка», она здесь, только благодаря папе, - вспоминает Асель. – Я хотела её полностью переделать – загрунтовать белым и написать по новой. Я её положила изображением к стене и на какое-то время даже забыла о ней. А потом папа звонит мне из студии, со слезами на глазах говорит, что «Это же Медина!». Даже не сразу поняла о какой картине он говорит. Ну после такой трогательной просьбы я эту картину дорисовала, так он спас «Любимую игрушку».

Дочка на картинах всегда выглядит маленькой и беззащитной девочкой. Особенно это заметно на картине «Тотем», где позади Медины нарисован свирепый бурый медведь.

9087 - "Тотем", холст, масло, 2020 г.

- Не знаю почему именно медведь, наверное, я себя ассоциирую с этим животным, - рассказывает Асель. – Дочка мне не позирует, я её хорошо знаю и могу рисовать по памяти. Иногда фотографирую её в определённом положении, а потом опираюсь на снимок, чтобы не потерять анатомию. А дальше уже сама рисую. Эту картину нарисовала пока сидела дома из-за коронавируса. Пандемия скорее помогла мне сосредоточиться на искусстве. Если бы не вирус, я не смогла бы подготовить столько работ.

Поддержать Асель на выставку пришли ее мама (слева) и дочь

Открыта Асель и к экспериментам. Среди выдержанных в казахских мотивах картин выделяется достаточно современная женщина без одежды, но при этом не сильно вызывающая. Картину художница назвала «Обнажённая. Доверие».

9096 - "Обнаженная. Доверие", холст, масло, 2020 г.

- Не такая уж она и обнажённая на фоне некоторых картин других художников, - отмечает Нуркенова. – Одна из моих последних работ, где я становлюсь смелее. Художник часто переживает за то, как его воспримут. Не всегда готов браться за картины, на которые может быть неоднозначная реакция. Я выложила её в Instagram, никто меня не застыдил. Скорее положительная была реакция. Я специально искала девушку с пропорциями тела в форме груши. Это моя подруга. Она сказала, что всегда мечтала о таком портрете, поэтому с удовольствием позировала мне.

В 2019 году Асель Нуркенова выиграла республиканский конкурс молодых авторов изобразительного искусства «Жас толкын». Картина «Талисман» не совсем типичная для творчества Асель, в первую очередь, потому что это не портрет, а рисунок советской швейной машинки, которая была, наверное, почти в каждой семье. Асель не выстраивала специально композицию, тем удивительнее, что где-то в доме Лисаковска рядом со швейной машинкой стоит икона.

9140 - "Талисман", холст, масло, 2019 г.

- У меня подруга очень хорошо шьёт, я на день рождения подарила ей деньги, и мы с ней договорились, что она купит себе швейную машинку, - вспоминает Нуркенова. – Ей очень нравится этот звук старой машинки. Она нашла её у какой-то бабушки. Машинка совершенно как новая, хотя сделана лет 60 назад. Подруга дала имя машинке – Нина. Этим именем я назвала и картину, но потом передумала и назвала "Талисман", потому что она и правда принесла подруге удачу. Картину было сложно нарисовать, поэтому я сначала сделала подмалёвок, рисунок углём. Я пользуюсь умбра натуральной краской, она мне тёмный свет даёт. Она предаёт моим картинам гротескный стиль в цветовых пятнах, люблю резкие переходы.

Добрые слова коллег, пришедших на выставку Ассель, растрогали ее до слез

Посмотреть на картины Асель можно до конца октября. Тем не менее времени мало. Как призналась «НГ» художница, подавляющее большинство картин уже проданы в частные руки и после выставки их разберут новые владельцы, поэтому второго шанса увидеть эти замечательные портреты с национальным колоритом может и не представиться.

9166 - "Игрушки", пастель, 2020 г.

9120 - "Брат и сестра", холст, масло, 2020 г.

Фото Ксении РЕБИК

