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Военный самолёт Ан-26 потерпел крушение в Украине

26 сентября 2020, 16:52 |  Происшествия

На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших. Один из выживших позже скончался в больнице.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение вечером 25 сентября возле города Чугуева в Харьковской области во время учебного полета, передает "Украинская правда". На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов.

Самолет разбился при заходе на посадку у города Чугуева, где расположен аэродром учебной воинской части. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Двоим курсантам, которых госпитализировали с места крушения, удалось выбраться из загоревшегося самолёта, но при этом они получили ожоги 90% тела. Позже один из них скончался в больнице.

"Человек, который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжёлом состоянии, умер", – сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Министр обороны Украины Андрей Таран сообщил, что самолёт АН-26, скорее всего, зацепил крылом землю при посадке.

"Всё шло по плану, самолёт выполнял тренировочные полёты для обучения курсантов. За штурвалом находился пилот-инструктор, курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним для получения навыков пилотирования и управления самолётом", – рассказал он.

Глава Минобороны добавил, что разбившемуся самолёту было 43 года.

Следователи Государственного бюро расследований Украины рассматривают четыре версии авиакатастрофы в Харьковской области. Среди них:

  • техническая неисправность агрегатов летательного аппарата;
  • ненадлежащее исполнения своих служебных обязанностей экипажем;
  • ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полётами;
  • ненадлежащее техническое обслуживание самолёта и подготовки его к полёту.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму с соболезнованиями, сообщается на сайте Акорды.

"Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших курсантов. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и их возвращения к своим семьям", – говорится в тексте.
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Комментарии к новости
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
408
Re: Военный самолёт Ан-26 потерпел крушение в Украине
Отправлено: 26.09.20 - 17:13
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрите:
по этой новости. На борту находились 27 ч.
Двоим курсантам, которых госпитализировали с места крушения, удалось выбраться из загоревшегося самолёта, но при этом они получили ожоги 90% тела. Позже один из них скончался в больнице.
Остался один. ОДИН
И тут Токаев: "Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших курсантов. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и их возвращения к своим семьям"
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
408
Re: Военный самолёт Ан-26 потерпел крушение в Украине
Отправлено: 26.09.20 - 17:14
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
налицо галимая бюрократия
:-x :-x :-x
Профайл
Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
349
Re: Военный самолёт Ан-26 потерпел крушение в Украине
Отправлено: 26.09.20 - 18:31
#3
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Цитата:
electro:
налицо галимая бюрократия

Потому что вы не потрудились сравнить время поступления информации: 26 в 7,30 мск выживших было двое
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9447
Re: Военный самолёт Ан-26 потерпел крушение в Украине
Отправлено: 26.09.20 - 18:58
#4
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Посольство Украины в Великобритании возмутил материал «Би-би-си» о крушении Ан-26 под Харьковом. Сообщение опубликовано в Twitter-аккаунте дипмиссии. «Не можем поверить своим глазам. Хочется думать, что это просто ошибка, которую вскоре исправят», — говорится в комментарии публикации. Причиной возмущения дипломатов стала карта, которой журналисты проиллюстрировали материал. На ней Крым не был обозначен украинской территорией.
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