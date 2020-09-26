На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших. Один из выживших позже скончался в больнице.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение вечером 25 сентября возле города Чугуева в Харьковской области во время учебного полета, передает "Украинская правда". На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов.

Самолет разбился при заходе на посадку у города Чугуева, где расположен аэродром учебной воинской части. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Двоим курсантам, которых госпитализировали с места крушения, удалось выбраться из загоревшегося самолёта, но при этом они получили ожоги 90% тела. Позже один из них скончался в больнице.

"Человек, который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжёлом состоянии, умер", – сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.