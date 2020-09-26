Министр обороны Украины Андрей Таран сообщил, что самолёт АН-26, скорее всего, зацепил крылом землю при посадке.
"Всё шло по плану, самолёт выполнял тренировочные полёты для обучения курсантов. За штурвалом находился пилот-инструктор, курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним для получения навыков пилотирования и управления самолётом", – рассказал он.
Глава Минобороны добавил, что разбившемуся самолёту было 43 года.
Следователи Государственного бюро расследований Украины рассматривают четыре версии авиакатастрофы в Харьковской области. Среди них:
- техническая неисправность агрегатов летательного аппарата;
- ненадлежащее исполнения своих служебных обязанностей экипажем;
- ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полётами;
- ненадлежащее техническое обслуживание самолёта и подготовки его к полёту.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму с соболезнованиями, сообщается на сайте Акорды.
"Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших курсантов. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и их возвращения к своим семьям", – говорится в тексте.