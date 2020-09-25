Об этом "НГ" сегодня, 25 сентября, сообщила руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная Илона ТИМОШЕНКО. Утвержденная дата ярмарки - 17 октября. Место и время проведения еще не известны.

Фото из архива "НГ"

- В соответствии с принятым решением главного государственного санитарного врача РК о послаблении карантинных мер, мероприятия по проведению сельскохозяйственных ярмарок возобновились, - написала в ответе на запрос "НГ" Тимошенко. - В целях стабилизации цен на продовольственные товары, проведение очередной широкомасштабной сельскохозяйственной ярмарки в Костанае запланировано на 17 октября 2020 года. На ней будут реализованы продукты питания по ценам ниже рыночных на 15-20%.

Тимошенко отметила, что в начале октября 2020 года сельхозтоваропроизводители Костанайской области примут участие в ярмарке в Нур-Султане.