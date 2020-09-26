Согласно проведённому опросу, 30% предпринимателей готовы к оптимизации штата, передает Informburo.kz.

Проведённый НПП "Атамекен" опрос показал, что 10% предпринимателей находятся на грани банкротства из-за карантина, сообщил председатель правления нацпалаты Аблай Мырзахметов.

По его словам, официальная статистика за восемь месяцев пока не показывает сокращения действующего бизнеса. НПП провела свой опрос среди предпринимателей.

"Наш опрос, который мы ведём самостоятельно, показывает, что более 800 тысяч предпринимателей, то есть примерно 60%, подверглись серьёзным испытаниям – простаивали в силу ограничительных мер. 10% тех, кого мы опросили, уже на грани банкротства", – сказал Аблай Мырзахметов.

Кроме этого, 30% опрошенных заявили, что они готовы приступить к сокращению, оптимизации своего штата.

"Теперь мы это должны видеть через статистику, когда они подадут соответствующее заявление, или мы увидим рост зарегистрировавшихся на бирже труда. Самочувствие бизнеса достаточно тревожное, поэтому нужно активно пользоваться теми мерами, которое правительство предложило", – отметил председатель правления НПП.

По его мнению, в октябре по итогам девяти месяцев будет виден процесс закрытия бизнеса.

"До этого всё-таки были летний период и поддержка, но сейчас уже, я думаю, процесс закрытия бизнеса мы увидим", – сказал Аблай Мырзахметов.

Больше всех пострадала сфера услуг. Опрос показал, что даже после смягчения карантинных мер возобновить деятельность с учётом действующих ограничений не смогли около 15% предпринимателей.