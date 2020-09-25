Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ на своей странице в Instagram принял участие в акции «Antikor live», инициированной Агентством по противодействию коррупции.

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"В рамках выступления глава региона поддержал акцию «Коррупция не для нас» и озвучил свою ежемесячную заработную плату, которая составляет 766 000 тенге", - сообщили сегодня в антикоррупционной службе Костанайской области.

В сообщении также отмечается , что аким области "отдельно остановился на институте отставки первых руководителей за коррупционные преступления подчиненных".

- К сожалению,к сожалению, в этом году имеются ряд фактов проявления коррупции со стороны должностных лиц, которые требуют отставки первых руководителей, в эту категории попадают как руководители государственных органов, так и региональные акимы, - сказал Архимед Мухамбетов. - В случае подачи заявлений об отставки подчиненных будут приняты самые незамедлительные и соответствующие решения, согласно требованиям законодательства Республики Казахстан. Мы должны проводить бескомпромиссную борьбу с этим социальным злом, потому призываю государственных служащих вкладывать максимум усилий, чтобы оправдать доверие, оказанное ему со стороны государства и общества.