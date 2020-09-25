Мужчина 25 лет, в ходе беседы сообщил, что накануне по глупости, будучи в нетрезвом состоянии, решил впервые воспользоваться услугами работниц коммерческого секса. Проснувшись утром, он увидел на руках у своей коммерческой партнёрши «дорожки от уколов наркотических веществ».

Иллюстративное фото primamedia.ru

Сразу мелькнули мысли о возможном заражении инфекциями. Вспомнив о том, что через два дня жена с сыном возвращается из отпуска, и он может подвергнуть её риску заражения, он незамедлительно обратился в СПИД-центр для обследования и консультации со специалистами, ведь они с женой планировали рождение второго ребёнка. Специалисты сообщили мужчине о возможных рисках и попросили уговорить коммерческую партнёршу также пройти обследование. Результаты диагностики показали, что у девушки обнаружены ВИЧ-инфекция и Гепатит С.

Естественно, в виду сохранения врачебной тайны и конфиденциальности молодому человеку об этом сообщить не могли. Мужчине разъяснили, что тест на ВИЧ может быть с отрицательным результатом. Это случается в двух ситуациях – если человек не инфицирован, либо если человек заразился совсем недавно и его иммунная система еще не успела выработать достаточное количество антител, чтобы тест смог их увидеть. У большинства людей период накопления антител длится до двух-трех месяцев от момента заражения, редко – до полугода. Это время называется инкубационным периодом или «периодом окна». Если в «периоде окна» получен отрицательный результат, это еще не значит, что человек не инфицирован ВИЧ. Более того, если человек все-таки заражён ВИЧ, то он может инфицировать других. Именно поэтому рекомендуется проходить обследование на ВИЧ через 2-3 месяца после ситуации риска, например, после незащищенного полового контакта. В течение года мужчина проходил обследование и признался жене во всём.

К счастью, жена простила его, ведь он ничего не утаил и не подверг семью риску заражения. По результатам тестирования на ВИЧ он чудом оказался здоров. Спустя два года в их семье родилась доченька. Со слов мужчины: «семейное счастье я больше никогда не променяю на мимолётные слабости».

Напоминаем, Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД находится по адресу: г. Костанай, ул. Амангельды, 134, телефон горячей линии +7 (7142) 370597.



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