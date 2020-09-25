Страница акима города Кайрата Ахметова вчера, 24 сентября, днем оказалась недоступна. На это обратили внимание пользователи социальной сети.

Уже вечером того же дня аким создал новую страницу @akhmetov_kzh. По его словам, прошлая страница была удалена в связи с техническим сбоем.

- Уважаемые подписчики и жители города! В связи с техническими сбоями, была удалена моя личная страница, где были подписаны около 10 000 подписчиков, - сообщил аким на своей новой странице. Поэтому открыл новую страницу в социальной сети Instagram. Также думаю, что вместе с моими подписчиками и жителями города мы дальше будем вести конструктивный диалог, направленный на обсуждение дальнейшего развития города.