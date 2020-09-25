Куда пропал аким Костаная из Instagram?
Страница акима города Кайрата Ахметова вчера, 24 сентября, днем оказалась недоступна. На это обратили внимание пользователи социальной сети.
Уже вечером того же дня аким создал новую страницу @akhmetov_kzh. По его словам, прошлая страница была удалена в связи с техническим сбоем.
- Уважаемые подписчики и жители города! В связи с техническими сбоями, была удалена моя личная страница, где были подписаны около 10 000 подписчиков, - сообщил аким на своей новой странице. Поэтому открыл новую страницу в социальной сети Instagram. Также думаю, что вместе с моими подписчиками и жителями города мы дальше будем вести конструктивный диалог, направленный на обсуждение дальнейшего развития города.
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Құрметті жазылушылар мен қала тұрғындары! Техникалық ақауларға байланысты менің жеке парақшам жойылды, онда шамамен 10 000 жазылушы болған. Сондықтан Instagram әлеуметтік желісінде жаңа парақша аштым. Менің жазылушыларыммен және қала тұрғындарымен бірге қаланың одан әрі дамуын талқылауға бағытталған сындарлы диалог жүргізетін боламыз деген ойдамын. Уважаемые подписчики и жители города! В связи с техническими сбоями, была удалена моя личная страница, где были подписаны около 10 000 подписчиков. Поэтому открыл новую страницу в социальной сети Instagram. Также думаю, что вместе с моими подписчиками и жителями города мы дальше будем вести конструктивный диалог, направленный на обсуждение дальнейшего развития города.
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