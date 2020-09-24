Более 111 тысяч штрафов за несвоевременное оказание услуг выписал поставщикам фонд медстрахования, передает Informburo.kz

Пациенты должны получать медицинские услуги по направлению в течение 10 дней, сообщили в Фонде социального медицинского страхования (ФСМС).

Например, если пациенту нужно сделать УЗИ, то поликлиника не может записать его на следующий месяц, а должна оказать услугу в течение 10 дней. В случае, если у медучреждения нет такой возможности, пациента должны направить в другую больницу, где ему сделают УЗИ также бесплатно в рамках обязательного социального медстрахования (ОСМС).

"Медуслуга должна быть оказана в пределах 10 дней. Если нет возможности, то медучреждения должны заключаться договор субподряда. При этом, конечно, не нужно заключать договор с поставщиками, которые находятся в другом конце города. Нужно подумать о том, что пациенту удобнее будет ходить в соседнюю поликлинику. В общем, думать о своих пациентах нужно менеджерам. Менеджмент организации должен быть направлен на то, чтобы удовлетворять потребности пациента на уровне доступности", – сообщила директор департамента мониторинга качества медицинской помощи НАО "ФСМС" Лаззат Шоманова.

Она отметила, что поликлиники не имеют права предлагать пациенту пройти обследование платно, если такая услуга предоставляется бесплатно в рамках пакетов гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОМБП) или ОСМС.

"Это не допустимо, когда предлагают пройти за деньги бесплатное медобследование. Есть нормы, запрещающие проводить платные обследования, которые предусмотрены в пакетах ГОМБП или ОСМС. Если поликлиника, в которую вы обратились, имеет договор с фондом, тогда эти услуги мониторятся. Вы можете обратиться к нам", – пояснила она.

По словам Лаззат Шомановой, у фонда есть право оштрафовать те медучреждения, которые не оказали услуги вовремя. По обращениям пациентов ФСМС наложил 111 376 штрафов из-за несвоевременного оказания помощи. Всего по итогам первого полугодия поставщики были оштрафованы на сумму более 4 млрд тенге.

"Доступность и качество медпомощи оговорены в договорах между фондом и поставщиком, где эти пункты выделены отдельно. И эти пункты мы мониторим. Когда видим, что медуслуга недоступна или сильно отстрочена, даём рекомендации о заключении договора субподряда с соседней поликлиникой или частной организацией, но обеспечить медпомощь в полном объёме", – отметила она.